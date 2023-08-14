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Маляр розповіла, скільки територій ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку

14 серпня 2023 12:39
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Валерія Пержун
редактор
Маляр розповіла, скільки територій ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку
Заступниця Міністра оборони України Фото: Ганна Маляр Ukraine media centre
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Український контрнаступ триває. Захисникам доводиться важко боротись за кожен метр землі. За минулий тиждень на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 3 квадратних кілометри.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

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Під контролем ЗСУ на Бахмутському напрямку перебувають позиції в районі Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки. Окупанти цього тижня намагались їх повернути.

"Ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки", — зазначила вона.

Однак ЗСУ відбили всі атаки. До того ж під контролем ЗСУ входи, виходи та пересування російських сил в Бахмуті. Окупанти опинились під українським вогнем. 

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Бойові дії на Бахмутському напрямку. Фото: DeepState

За словами Ганни Маляр, загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 кв. км території. На цьому тижні наші воїни повернули Україні ще 3 квадтратних кілометри території.

Нагадаємо, ЗСУ закріпилися на окупованій частині Херсонської області.

Також в СтратКомі розповіли, яку частину територій вже звільнили ЗСУ.

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