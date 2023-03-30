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Представники еліт рф намагаються встановити контакт з Україною та просять гарантії безпеки, — ГУР

30 березня 2023 20:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кремль
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Деякі представники російських еліт намагаються встановити контакт з Україною. До того ж вони просять для себе гарантії безпеки.

Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов в інтерв'ю Gazeta.ua

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Деталі

Після того, як стало зрозуміло, що плани кремля захопити Україну провалилися, все частіше російські еліти висловлюють своє невдоволення щодо володимира путіна. Через війну вони втрачають свої статки. 

"Багато представників так званої російської еліти вже розуміють, що це було колосальною помилкою та злочином, а фінал буде трагічним для росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку", — сказав Юсов.

За його словами, еліти рф поки не говорять про боротьбу за внутрішні зміни в росії. Наразі вони дбають лише про власну безпеку та бізнес.

"Вони намагаються виходити на контакти та домовлятися про персональні гарантії безпеки. Такі випадки вже є", — розповів Юсов.

Представник ГУР МО України зазначив, що зараз найбільшу небезпеку для путіна становлять представники політичних еліт, які не входять до його "ближнього кола".

"Значною мірою рішення розпочати повномасштабну війну — це наслідок їхньої моделі управління. Сучасна росія — це закрите суспільство, в тому числі всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено якогось обговорення чи плюралізму думок. Рішення приймає одна людина, не дуже освічена і не компетентна, тому і наслідки є катастрофічними для росії", — додав Юсов.

Нагадаємо, у кремлі вигадали нову причину вторгнення і війни на території України. Виявляється, метою "спеціальної воєнної операції" є забезпечення безпеки російської федерації, на яку ніхто не нападав.

Також ми писали, що попередник володимира путіна на посаді президента росії заявив, що українці це частина російського народу. А кордон між двома державами дмитро медведєв назвав вигаданим.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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