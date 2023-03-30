Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Представители элит рф пытаются установить контакт с Украиной и просят гарантии безопасности, — ГУР arrow

Представители элит рф пытаются установить контакт с Украиной и просят гарантии безопасности, — ГУР

30 марта 2023 20:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кремль
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Некоторые представители российских элит пытаются установить контакт с Украиной. К тому же они просят для себя гарантии безопасности.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua.

Читайте также:

Подробности

После того как стало понятно, что планы кремля захватить Украину провалились, все чаще российские элиты выражают свое недовольство в отношении владимира путина. Из-за войны они теряют свое состояние.

"Многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это было колоссальной ошибкой и преступлением, а финал будет трагическим для рф. Они пытаются искать варианты собственного спасения", — сказал Юсов.

По его словам, элиты рф пока не говорят о борьбе за внутренние изменения в россии. Пока они заботятся только о собственной безопасности и бизнесе.

"Они пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть", — рассказал Юсов.

Представитель ГУР МО Украины отметил, что сейчас наибольшую опасность для путина представляют представители политических элит, не входящие в его "ближний круг".

"В значительной степени решение начать полномасштабную войну — это следствие их модели управления. Современная россия — это закрытое общество, в том числе внутри диктаторской вертикали: там не предусмотрено какое-либо обсуждение или плюрализм мнений. Решение принимает один человек, не очень образованный и не компетентный, поэтому и последствия катастрофические для россии", — добавил Юсов.

Напомним, в кремле придумали новую причину вторжения и войны на территории Украины. Оказывается, целью "специальной военной операции" является обеспечение безопасности российской федерации, на которую никто не нападал.

Также мы писали, что предшественник владимира путина на посту президента россии заявил, что украинцы это часть российского народа. А границу между двумя государствами дмитрий медведев назвал вымышленной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

20:38 Притула рассказал о коте из Краматорска, который помог приобрести четыре пикапа для ВСУ

20:25 ГУР перехватили разговор оккупанта: без отпуска он перестреляет своих командиров

20:23 В Румынии изменят условия помощи украинцам: на какие суммы можно рассчитывать

20:08 Манипуляции рф с сроками "зернового соглашения": посол сообщил, на чьей стороне Турция

Новина з відео

19:55 Секреты украинских бабушек: как приготовить вкусный и нежный кулич по старинному рецепту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:50 Цветет и пахнет: в Одессе посадили 50 тысяч маргариток и виол

19:45 McDonald's открыл ресторан в еще одном городе

Новина з фото

19:43 Как украинские артиллеристы уничтожают врага под Бахмутом: Залужный показал мощные фото

19:36путин подписал указ о весеннем призыве: сколько планируют набрать людей

19:25 Руни рассказал, что думает об игре Рашфорда в этом сезоне

Новина з відео

19:55 Секреты украинских бабушек: как приготовить вкусный и нежный кулич по старинному рецепту

Новина з відео

19:09 Ветеранская политика в Украине: Шмыгаль рассказал, каких изменений ожидать уже в этом году

Новина з відео

18:46 Как киевлянам зарегистрировать несколько квартир под одним аккаунтом в ЦКС

Новина з відео

18:25 Никогда не кладите эти продукты в пасхальную корзину: что нужно святить на Пасху

Эксклюзив

17:45Повышение заработной платы и последствия: мнения одесситов по поводу таких нововведений

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:16 Каменских официально разводится с Потапом: громкое заявление от звездного блогера

Новина з відео

17:15 Одесские волонтеры плетут сетки перед зданием налоговой

Новина з відео

17:04 В Минкульте пожаловались на УПЦ МП: священники мешали работе комиссии и угрожали

Новина з відео

16:20 "Русский мир" как он есть: российская туристка напала на таксиста в Бразилии

Новина з відео

16:06 Уже не миллионер? "Холостяк" Топольский шокировал предпринимателей условиями для сотрудничества

19:25Под санкциями ЕС, Канады и Швейцарии: что известно о будущем премьере "ДНР" Евгении Солнцеве

Новина з фото

18:10Старый Салтов — год после оккупации

Эксклюзив

17:45Повышение заработной платы и последствия: мнения одесситов по поводу таких нововведений

Эксклюзив

07:15Будьте осторожны: астролог назвала вероятные даты массированных обстрелов Украины в апреле

21:13Какие штрафы ждут украинских родителей в школах Германии и Франции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:00Утерянный боекомплект: успеет ли Запад дать снаряды для контрнаступления ВСУ

15:16Декларации о доходах: кому из беженцев нужно показать заработанное и за что предусмотрены штрафы

Эксклюзив

13:18"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

08:34Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Актуальное по теме

None 30 Март 20:38

Притула рассказал о коте из Краматорска, который помог приобрести четыре пикапа для ВСУ

None 30 Март 20:18

ГУР перехватили разговор оккупанта: без отпуска он перестреляет своих командиров

None 30 Март 14:51

В Румынии изменят условия помощи украинцам: на какие суммы можно рассчитывать

None 30 Март 20:08

Манипуляции рф с сроками "зернового соглашения": посол сообщил, на чьей стороне Турция

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB