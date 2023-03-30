Представители элит рф пытаются установить контакт с Украиной и просят гарантии безопасности, — ГУР

Кремль

Некоторые представители российских элит пытаются установить контакт с Украиной. К тому же они просят для себя гарантии безопасности.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua.

Подробности

После того как стало понятно, что планы кремля захватить Украину провалились, все чаще российские элиты выражают свое недовольство в отношении владимира путина. Из-за войны они теряют свое состояние.

"Многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это было колоссальной ошибкой и преступлением, а финал будет трагическим для рф. Они пытаются искать варианты собственного спасения", — сказал Юсов.

По его словам, элиты рф пока не говорят о борьбе за внутренние изменения в россии. Пока они заботятся только о собственной безопасности и бизнесе.

"Они пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть", — рассказал Юсов.

Представитель ГУР МО Украины отметил, что сейчас наибольшую опасность для путина представляют представители политических элит, не входящие в его "ближний круг".

"В значительной степени решение начать полномасштабную войну — это следствие их модели управления. Современная россия — это закрытое общество, в том числе внутри диктаторской вертикали: там не предусмотрено какое-либо обсуждение или плюрализм мнений. Решение принимает один человек, не очень образованный и не компетентный, поэтому и последствия катастрофические для россии", — добавил Юсов.

Напомним, в кремле придумали новую причину вторжения и войны на территории Украины. Оказывается, целью "специальной военной операции" является обеспечение безопасности российской федерации, на которую никто не нападал.

Также мы писали, что предшественник владимира путина на посту президента россии заявил, что украинцы это часть российского народа. А границу между двумя государствами дмитрий медведев назвал вымышленной.