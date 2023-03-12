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Представниця мзс рф Захарова відреагувала на звіт ISW щодо розколу у кремлі

12 березня 2023 13:20
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Прессекретар мзс рф каже, що це все фейки
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Американські аналітики вже не вперше пишуть про внутрішній конфлікт у кремлі, однак в рф вже традиційно називають це "фейком". Цього разу так само відреагувала на звіт ISW і прессекретарка російського мзс Марія Захарова.

Відповідний допис вона опублікувала у себе в Telegram.

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Деталі

Одіозна речниця російського мзс Марія Захарова написала, що Захід вже не вперше "розповідає про неї фейки". Мовляв, то їй приписували паспорт США, народження дитини в Америці та купівлю дорогого одягу. Але за її словами — все це не правда.

Втім найбільше російську пропагандистку розізлив той факт, що буцімто Інститут вивчення війни з посиланням на її слова написав про внутрішню боротьбу у кремлі і те, що путін вже не в силах це виправити.

"Розіслали одні й самі методички з ключовими словами "кремль", "не в змозі", "не може"...Ця чергова інфоатака, яка йде на фоні погроз прямої розправи, які вже рік не припиняються", — написала Захарова.

Окрім того, речниця мзс рф закликала не вірити цій "брехні":

"Запам'ятайте та передайте іншим: якщо десь напишуть, що я розповідаю про те, що ми не витримаємо, не вистоїмо, не зможемо, то це була не я".

Нагадаємо, раніше аналітики ISW з посиланням на слова Марії Захарової писали, що путін втратив контроль над інфопростором росії і вже не може стримати цей розкол.

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