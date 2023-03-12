Представниця мзс рф Захарова відреагувала на звіт ISW щодо розколу у кремлі
Американські аналітики вже не вперше пишуть про внутрішній конфлікт у кремлі, однак в рф вже традиційно називають це "фейком". Цього разу так само відреагувала на звіт ISW і прессекретарка російського мзс Марія Захарова.
Відповідний допис вона опублікувала у себе в Telegram.
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Одіозна речниця російського мзс Марія Захарова написала, що Захід вже не вперше "розповідає про неї фейки". Мовляв, то їй приписували паспорт США, народження дитини в Америці та купівлю дорогого одягу. Але за її словами — все це не правда.
Втім найбільше російську пропагандистку розізлив той факт, що буцімто Інститут вивчення війни з посиланням на її слова написав про внутрішню боротьбу у кремлі і те, що путін вже не в силах це виправити.
"Розіслали одні й самі методички з ключовими словами "кремль", "не в змозі", "не може"...Ця чергова інфоатака, яка йде на фоні погроз прямої розправи, які вже рік не припиняються", — написала Захарова.
Окрім того, речниця мзс рф закликала не вірити цій "брехні":
"Запам'ятайте та передайте іншим: якщо десь напишуть, що я розповідаю про те, що ми не витримаємо, не вистоїмо, не зможемо, то це була не я".
Нагадаємо, раніше аналітики ISW з посиланням на слова Марії Захарової писали, що путін втратив контроль над інфопростором росії і вже не може стримати цей розкол.