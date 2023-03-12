Розбрат у кремлі: путін втратив контроль над інфопростором росії, — ISW

Марія Захарова

Прессекретар МЗС росії Марія Захарова підтвердила, що в кремлівському оточенні точиться внутрішня боротьба, і що кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором. А російський диктатор володимир путін, очевидно, не може це виправити.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Розбрат у кремлі

Як зазначають аналітики, 11 березня в москві кремлівські журналісти, науковці та прихильники Новоросії провели форум "Практичні та технологічні аспекти інформаційно-когнітивної війни в сучасних реаліях".

Під час панельної дискусії Захарова заявила, що кремль не може відтворити сталінський підхід щодо створення сучасного еквівалента радянського інформбюро для централізованого контролю внутрішнього інформаційного простору росії через боротьбу між невизначеними кремлівськими "елітами".

"Заява Захарової заслуговує на увагу й підтверджує кілька давніх оцінок ISW щодо погіршення кремлівського режиму та динаміки контролю над інформаційним простором", — йдеться у статті.

Заява підтверджує кілька оцінок:

що між ключовими членами найближчого оточення путіна існує внутрішня боротьба в кремлі;

що путін з часом значною мірою поступився російським інформаційним простором різноманітним квазінезалежним акторам;

і що путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих дій для відновлення контролю над російським інформаційним простором.

"Незрозуміло, чому Захарова — досвідчений високопоставлений прессекретар — відкрито визнає ці проблеми в публічній обстановці", — додали аналітики.

Нагадаємо, нещодавно колишній голова Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннатт, що путіна можуть вигнати із кремля. Він впевнений, що незадоволені генерали можуть прогнати його з кремля, якщо контрнаступ України буде досить добре спланований, підтриманий і виконаний, а російська армія розвалиться і побіжить.