Пресс-секретарь мид рф говорит, что это все фейки

Американские аналитики уже не в первый раз пишут о внутреннем конфликте в кремле, однако в рф уже традиционно называют это "фейком". На этот раз так же отреагировала на отчет ISW и пресс-секретарь российского мида Мария Захарова.

Соответствующее сообщение она опубликовала у себя в Telegram.

Подробности

Одиозная спикер российского мида Мария Захарова написала, что Запад уже не впервые "рассказывает о ней фейки". Мол, то ей приписывали паспорт США, рождение ребенка в Америке и покупку дорогой одежды. Но, по ее словам, все это не правда.

Впрочем, больше всего российскую пропагандистку разозлил тот факт, что якобы Институт изучения войны со ссылкой на ее слова написал о внутренней борьбе в кремле и о том, что путин уже не в силах это исправить.

"Разослали одни и те же методички с ключевыми словами "кремль", "не в состоянии", "не может"... Эта очередная инфоатака, которая идет на фоне угроз прямой расправы, которые уже год не прекращаются", — написала Захарова.

Кроме того, пресс-секретарь мид рф призвала не верить этой "лжи":

"Запомните и передайте другим: если где-нибудь напишут, что я рассказываю о том, что мы не выдержим, не выстоим, не сможем, то это была не я".

Напомним, ранее аналитики ISW со ссылкой на слова Марии Захаровой писали, что путин потерял контроль над инфопространством россии и уже не может сдержать этот раскол.