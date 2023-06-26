Прем'єр Австралії оголосив про нову партію військової допомоги Україні

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Фото: Reuters/Caroline Chia/File Photo

Австралія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Збройні сили України отримають понад сотню одиниць автомобільної техніки й артилерійські боєприпаси.

Про це очільник австралійського уряду Ентоні Албаніз написав на своїй Twitter-сторінці.

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Нова допомога Україні

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна підтримує Україну з самого початку повномасштабної війни.

"Сьогодні ми оголошуємо про нову партію допомоги України, яка справді змінить ситуацію на полі бою", — наголосив голова уряду Австралії.

Албаніз про допомогу Україні

За словами Албаніза, Україна отримає 70 військових автівок та велику кількість боєприпасів.

Крім того, Австралія обіцяє допомогти Українському гуманітарному фонду з водою та медичними послугами.

Деталі від Банкової

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак деталізував нову австралійську допомогу Україні.

Єрмак підтвердив австралійську допомогу

Йдеться, зокрема, про таку техніку, як:

28 броньованих машин М113;

14 автівок спеціального призначення;

70 військових автівок;

14 причепів;

28 середніх вантажівок.

Крім того, Україна отримає від Австралії артилерійські боєприпаси 105-го калібру.

Нагадаємо, що 13 червня Україна надіслала запит до Австралії щодо знятих з експлуатації винищувачів F-18.