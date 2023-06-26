Прем'єр Австралії оголосив про нову партію військової допомоги Україні
Австралія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Збройні сили України отримають понад сотню одиниць автомобільної техніки й артилерійські боєприпаси.
Про це очільник австралійського уряду Ентоні Албаніз написав на своїй Twitter-сторінці.
Нова допомога Україні
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна підтримує Україну з самого початку повномасштабної війни.
"Сьогодні ми оголошуємо про нову партію допомоги України, яка справді змінить ситуацію на полі бою", — наголосив голова уряду Австралії.
За словами Албаніза, Україна отримає 70 військових автівок та велику кількість боєприпасів.
Крім того, Австралія обіцяє допомогти Українському гуманітарному фонду з водою та медичними послугами.
Деталі від Банкової
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак деталізував нову австралійську допомогу Україні.
Йдеться, зокрема, про таку техніку, як:
- 28 броньованих машин М113;
- 14 автівок спеціального призначення;
- 70 військових автівок;
- 14 причепів;
- 28 середніх вантажівок.
Крім того, Україна отримає від Австралії артилерійські боєприпаси 105-го калібру.
Нагадаємо, що 13 червня Україна надіслала запит до Австралії щодо знятих з експлуатації винищувачів F-18.