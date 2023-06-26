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Прем'єр Австралії оголосив про нову партію військової допомоги Україні

26 червня 2023 10:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Прем'єр Австралії оголосив про нову партію військової допомоги Україні
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Фото: Reuters/Caroline Chia/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Австралія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Збройні сили України отримають понад сотню одиниць автомобільної техніки й артилерійські боєприпаси.

Про це очільник австралійського уряду Ентоні Албаніз написав на своїй Twitter-сторінці.

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Нова допомога Україні

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що його країна підтримує Україну з самого початку повномасштабної війни.

"Сьогодні ми оголошуємо про нову партію допомоги України, яка справді змінить ситуацію на полі бою", — наголосив голова уряду Австралії.

Албаніз про допомогу Україні
Албаніз про допомогу Україні

За словами Албаніза, Україна отримає 70 військових автівок та велику кількість боєприпасів.

Крім того, Австралія обіцяє допомогти Українському гуманітарному фонду з водою та медичними послугами.

Деталі від Банкової

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак деталізував нову австралійську допомогу Україні.

Єрмак підтвердив австралійську допомогу
Єрмак підтвердив австралійську допомогу

Йдеться, зокрема, про таку техніку, як:

  • 28 броньованих машин М113;
  • 14 автівок спеціального призначення;
  • 70 військових автівок;
  • 14 причепів;
  • 28 середніх вантажівок.

Крім того, Україна отримає від Австралії артилерійські боєприпаси 105-го калібру.

Нагадаємо, що 13 червня Україна надіслала запит до Австралії щодо знятих з експлуатації винищувачів F-18. 

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