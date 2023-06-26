Премьер Австралии объявил о новой партии военной помощи Украине
Австралия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Вооруженные силы Украины получат более сотни единиц автомобильной техники и артиллерийских боеприпасов.
Об этом глава австралийского правительства Энтони Албаниз написал на своей Twitter-странице.
Новая помощь Украине
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что его страна поддерживает Украину с самого начала полномасштабной войны.
"Сегодня мы объявляем о новой партии помощи Украины, которая действительно изменит ситуацию на поле боя", — подчеркнул глава правительства Австралии.
По словам Албаниза, Украина получит 70 военных автомобилей и большое количество боеприпасов.
Кроме того, Австралия обещает помочь Украинскому гуманитарному фонду с водой и медицинскими услугами.
Детали от Банковой
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак детализировал новую австралийскую помощь Украине.
Речь идет, в частности, о такой технике, как:
- 28 бронированных машинах М113;
- 14 автомобилей специального назначения;
- 70 военных автомобилей;
- 14 прицепов;
- 28 средних грузовиков.
Кроме того, Украина получит от Австралии артиллерийские боеприпасы 105-го калибра.
Напомним, что 13 июня Украина направила запрос в Австралию о снятых с эксплуатации истребителях F-18.