Премьер Австралии объявил о новой партии военной помощи Украине

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Фото: Reuters/Caroline Chia/File Photo

Австралия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Вооруженные силы Украины получат более сотни единиц автомобильной техники и артиллерийских боеприпасов.

Об этом глава австралийского правительства Энтони Албаниз написал на своей Twitter-странице.

Читайте также:

Новая помощь Украине

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что его страна поддерживает Украину с самого начала полномасштабной войны.

"Сегодня мы объявляем о новой партии помощи Украины, которая действительно изменит ситуацию на поле боя", — подчеркнул глава правительства Австралии.

Албаниз о помощи Украине

По словам Албаниза, Украина получит 70 военных автомобилей и большое количество боеприпасов.

Кроме того, Австралия обещает помочь Украинскому гуманитарному фонду с водой и медицинскими услугами.

Детали от Банковой

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак детализировал новую австралийскую помощь Украине.

Ермак подтвердил австралийскую помощь

Речь идет, в частности, о такой технике, как:

28 бронированных машинах М113;

14 автомобилей специального назначения;

70 военных автомобилей;

14 прицепов;

28 средних грузовиков.

Кроме того, Украина получит от Австралии артиллерийские боеприпасы 105-го калибра.

Напомним, что 13 июня Украина направила запрос в Австралию о снятых с эксплуатации истребителях F-18.