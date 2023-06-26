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Премьер Австралии объявил о новой партии военной помощи Украине

26 июня 2023 10:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Премьер Австралии объявил о новой партии военной помощи Украине
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Фото: Reuters/Caroline Chia/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Австралия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Вооруженные силы Украины получат более сотни единиц автомобильной техники и артиллерийских боеприпасов.

Об этом глава австралийского правительства Энтони Албаниз написал на своей Twitter-странице.

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Новая помощь Украине

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что его страна поддерживает Украину с самого начала полномасштабной войны.

"Сегодня мы объявляем о новой партии помощи Украины, которая действительно изменит ситуацию на поле боя", — подчеркнул глава правительства Австралии.

Албаниз о помощи Украине
Албаниз о помощи Украине

По словам Албаниза, Украина получит 70 военных автомобилей и большое количество боеприпасов.

Кроме того, Австралия обещает помочь Украинскому гуманитарному фонду с водой и медицинскими услугами.

Детали от Банковой

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак детализировал новую австралийскую помощь Украине.

Ермак подтвердил австралийскую помощь
Ермак подтвердил австралийскую помощь

Речь идет, в частности, о такой технике, как:

  • 28 бронированных машинах М113;
  • 14 автомобилей специального назначения;
  • 70 военных автомобилей;
  • 14 прицепов;
  • 28 средних грузовиков.

Кроме того, Украина получит от Австралии артиллерийские боеприпасы 105-го калибра.

Напомним, что 13 июня Украина направила запрос в Австралию о снятых с эксплуатации истребителях F-18.

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