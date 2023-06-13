Україна подала запит до Австралії щодо винищувачів F-18

Австралійські винищувачі F-18. Фото: google

Україна надіслала запит до Австралії щодо знятих з експлуатації винищувачів F-18. Наша країна розглядає передачу цієї зброї з надією посилити захист неба над Києвом.

Про це повідомляє посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

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Так, йдеться про 41 винищувач F-18, які зберігаються на авіабазі на північ від Сіднея.

"Був запит на інформацію. Україна розглядає можливості винищувачів, включно з цим", — каже Мірошниченко.

Зазначається, що декілька західних країн не проти передати Україні винищувачі F-16. Однак, інтерес до австралійських літаків вперше публічно обговорюється.

Нагадаємо, Україна звернулася до Австралії з проханням надати бронеавтомобілі Hawkie. А також закликала офіційний Сідней приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".

Додамо, що 2 червня, глава Міноборони України Олексій Резніков зустрівся з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Вони обговорили майбутній пакет безпекової допомоги. Уряд Австралії оголосить його вже у липні.