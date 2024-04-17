Прем'єр-міністр Чехії розповів, коли передасть Україні 1,5 млн снарядів

Український військовий біля боєприпасів. Фото: Telegram/Zelenskiy

Глава чеського уряду Петр Фіала оголосив, що Чехія готова надати Україні півмільйона артилерійських снарядів Україні. Він додав, що країна планує передати ще мільйон протягом наступного року.

Про це, як повідомляє видання "Європейська правда", він заявив в Інституті Гудзону у Вашингтоні.

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"Ми віримо, що далі буде ще більше поставок. Немає жодних причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців", — зазначив Фіала.

Фіала заявив, що Чехія прагне розробити стабільну систему поставок боєприпасів для важкого озброєння, що може суттєво вплинути на обстановку на фронті

Прем’єр-міністр Чехії також переконаний у необхідності зміцнення оборонного потенціалу західних країн.

"Ми мусимо визнати, що відповідальна політика у сфері безпеки передбачає збільшення обсягів озброєння. Я вірю, що наша ініціатива зможе заповнити поточний дефіцит боєприпасів, поки Європа не налагодить виробництво необхідної кількості снарядів", — додав він

Нагадаємо, що президент Чехії пообіцяв понад мільйон снарядів для України.

Раніше ми писали, що в уряді Чехії вимагають військову допомогу Україні за прикладом Ізраїлю.