Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Премьер-министр Чехии рассказал, когда передаст Украине 1,5 млн снарядов arrow

Премьер-министр Чехии рассказал, когда передаст Украине 1,5 млн снарядов

17 апреля 2024 19:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Премьер-министр Чехии рассказал, когда передаст Украине 1,5 млн снарядов
Украинский военный у боеприпасов. Фото: Telegram/Zelenskiy
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава чешского правительства Петр Фиала объявил, что Чехия готова предоставить Украине полмиллиона артиллерийских снарядов. Он добавил, что страна планирует передать еще миллион в течение следующего года.

Об этом, как сообщает издание "Европейская правда", он заявил в Институте Гудзона в Вашингтоне.

Читайте также:

Когда Украине поступят боеприпасы от Чехии

"Мы верим, что дальше будет еще больше поставок. Нет никаких причин, почему мы не можем доставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев", — отметил Фиала.

Фиала заявил, что Чехия стремится разработать стабильную систему поставок боеприпасов для тяжелого вооружения, что может оказать существенное влияние на обстановку на фронте.

Премьер-министр Чехии также уверен в необходимости укрепления оборонного потенциала западных стран.

"Мы должны признать, что ответственная политика в сфере безопасности предполагает увеличение объемов вооружения. Я верю, что наша инициатива сможет восполнить текущий дефицит боеприпасов, пока Европа не наладит производство необходимого количества снарядов", — добавил он.

Напомним, что президент Чехии пообещал более миллиона снарядов для Украины.

Ранее мы писали, что в правительстве Чехии требуют военной помощи Украине по примеру Израиля.

ВСУ
Чехия
военная помощь
Украина
армия
боеприпасы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость