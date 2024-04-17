Премьер-министр Чехии рассказал, когда передаст Украине 1,5 млн снарядов
Глава чешского правительства Петр Фиала объявил, что Чехия готова предоставить Украине полмиллиона артиллерийских снарядов. Он добавил, что страна планирует передать еще миллион в течение следующего года.
Об этом, как сообщает издание "Европейская правда", он заявил в Институте Гудзона в Вашингтоне.
Когда Украине поступят боеприпасы от Чехии
"Мы верим, что дальше будет еще больше поставок. Нет никаких причин, почему мы не можем доставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев", — отметил Фиала.
Фиала заявил, что Чехия стремится разработать стабильную систему поставок боеприпасов для тяжелого вооружения, что может оказать существенное влияние на обстановку на фронте.
Премьер-министр Чехии также уверен в необходимости укрепления оборонного потенциала западных стран.
"Мы должны признать, что ответственная политика в сфере безопасности предполагает увеличение объемов вооружения. Я верю, что наша инициатива сможет восполнить текущий дефицит боеприпасов, пока Европа не наладит производство необходимого количества снарядов", — добавил он.
Напомним, что президент Чехии пообещал более миллиона снарядов для Украины.
Ранее мы писали, что в правительстве Чехии требуют военной помощи Украине по примеру Израиля.
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