Премьер-министр Чехии рассказал, когда передаст Украине 1,5 млн снарядов

Украинский военный у боеприпасов. Фото: Telegram/Zelenskiy

Глава чешского правительства Петр Фиала объявил, что Чехия готова предоставить Украине полмиллиона артиллерийских снарядов. Он добавил, что страна планирует передать еще миллион в течение следующего года.

Об этом, как сообщает издание "Европейская правда", он заявил в Институте Гудзона в Вашингтоне.

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"Мы верим, что дальше будет еще больше поставок. Нет никаких причин, почему мы не можем доставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев", — отметил Фиала.

Фиала заявил, что Чехия стремится разработать стабильную систему поставок боеприпасов для тяжелого вооружения, что может оказать существенное влияние на обстановку на фронте.

Премьер-министр Чехии также уверен в необходимости укрепления оборонного потенциала западных стран.

"Мы должны признать, что ответственная политика в сфере безопасности предполагает увеличение объемов вооружения. Я верю, что наша инициатива сможет восполнить текущий дефицит боеприпасов, пока Европа не наладит производство необходимого количества снарядов", — добавил он.

Напомним, что президент Чехии пообещал более миллиона снарядов для Украины.

Ранее мы писали, что в правительстве Чехии требуют военной помощи Украине по примеру Израиля.