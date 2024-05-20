Прем'єр-міністр Естонії зробила прогноз щодо ймовірного введення військ НАТО в Україну

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас упевнена, що країнам-членам НАТО не варто боятись можливої відправки військових до України. На її думку, це не втягне Альянс у війну з Російською Федерацією.

Про це повідомляє Financial Times у понеділок, 20 травня.

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Каллас підкреслила, що "є країни, які вже тренують солдатів на місцях". Тренування проходять на їх страх та ризик. Водночас атака російських терористів на навчальний персонал не призвела б до автоматичного пускання в дію п'ятої статті НАТО.

"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... розбомбимо Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав", — відзначила прем'єр.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки (США) Сі Кей Браун висловила впевненість, що західні лідери в кінцевому рахунку прийдуть до рішення про відправку солдатів в Україну.

Каллас також додала, для прийняття відповідного кроку з боку Естонії необхідне схвалення парламенту, втім "ми не повинні зараз нічого виключати".

"Російська пропаганда говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібне виправдання. Що б ми не робили зі свого боку... Якщо вони захочуть напасти, вони нападуть", — додала прем'єр.

Раніше ми повідомляли, що у США міркують над ініціативою Франції щодо відправки західних військ в Україну.

Також колишній працівник Пентагону, військовий аналітик Стівен Браєн, заявив, що Франція вже відправила до України першу групу зі 100 легіонерів.