Премьер-министр Эстонии сделала прогноз по вероятному введению войск НАТО в Украину
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена, что странам-членам НАТО не стоит бояться возможной отправки военных в Украину. По ее мнению, это не втянет Североатлантический союз в войну с Российской Федерацией.
Об этом сообщает Financial Times в понедельник, 20 мая.
Военные НАТО в Украине
Каллас подчеркнула, что "есть страны, которые уже тренируют солдат на местах". Тренировки проходят на их страх и риск. В то же время атака российских террористов на учебный персонал не привела бы к автоматическому запуску пятой статьи НАТО.
"Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то отправившие своих людей скажут: "Это статья 5. Давайте... разбомбим Россию". Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому у этих страхов нет оснований", — отметила премьер.
Глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки (США) Си Кэй Браун выразила уверенность, что западные лидеры в конечном счете придут к решению об отправке солдат в Украину.
Каллас также добавила, что для принятия соответствующего шага со стороны Эстонии необходимо одобрение парламента, впрочем "мы не должны сейчас ничего исключать".
"Российская пропаганда говорит о войне с НАТО, поэтому им не нужно оправдание. Что бы мы ни делали со своей стороны... Если они захотят напасть, они нападут", — добавила премьер.
Ранее мы сообщали, что в США размышляют над инициативой Франции по отправке западных войск в Украину.
Также бывший работник Пентагона, военный аналитик Стивен Брайен, заявил, что Франция уже отправила в Украину первую группу из 100 легионеров.
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