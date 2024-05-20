Премьер-министр Эстонии сделала прогноз по вероятному введению войск НАТО в Украину

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Фото: Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена, что странам-членам НАТО не стоит бояться возможной отправки военных в Украину. По ее мнению, это не втянет Североатлантический союз в войну с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Financial Times в понедельник, 20 мая.

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Каллас подчеркнула, что "есть страны, которые уже тренируют солдат на местах". Тренировки проходят на их страх и риск. В то же время атака российских террористов на учебный персонал не привела бы к автоматическому запуску пятой статьи НАТО.

"Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то отправившие своих людей скажут: "Это статья 5. Давайте... разбомбим Россию". Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому у этих страхов нет оснований", — отметила премьер.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки (США) Си Кэй Браун выразила уверенность, что западные лидеры в конечном счете придут к решению об отправке солдат в Украину.

Каллас также добавила, что для принятия соответствующего шага со стороны Эстонии необходимо одобрение парламента, впрочем "мы не должны сейчас ничего исключать".

"Российская пропаганда говорит о войне с НАТО, поэтому им не нужно оправдание. Что бы мы ни делали со своей стороны... Если они захотят напасть, они нападут", — добавила премьер.

Ранее мы сообщали, что в США размышляют над инициативой Франции по отправке западных войск в Украину.

Также бывший работник Пентагона, военный аналитик Стивен Брайен, заявил, что Франция уже отправила в Украину первую группу из 100 легионеров.