Прем’єр Польщі Моравецький закликав ЄС якнайшвидше конфіскувати активи рф

Влада Польщі закликала лідерів Європи до рішучих дій

Майбутнє Європи залежить від того, як закінчиться війна в Україні. Тож ЄС вже варто зараз проявити сильнішу політичну волю для підтримки України.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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За словами глави уряду Польщі Матеуша Моравецького, країни Європи зараз мають сфокусуватися на війні в Україні та збільшити підтримку, адже від цього залежить глобальний мир.

"Хочу сказати всім лідерам Європи: настав час конфіскувати російське майно, щоб відбудувати Україну та зменшити витрати на енергоносії для європейців", — заявив він.

Моравецький наголосив, що війна точиться за спільні європейські цінності, і українці воюють не лише за себе, а й за свободу всієї Європи.

"Наше майбутнє також залежить від результатів цієї війни, від того, як вона закінчиться", — резюмував глава польського уряду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Польща спростовує слова свого посла у Франції, який заявляв, що офіційна Варшава готова вступити у війну з рф.