Прем’єр Польщі Моравецький закликав ЄС якнайшвидше конфіскувати активи рф
Майбутнє Європи залежить від того, як закінчиться війна в Україні. Тож ЄС вже варто зараз проявити сильнішу політичну волю для підтримки України.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
-
США оприлюднять інформацію про причетність Інституту вірусології Вуханя до спалаху Covid-19
-
Експосадовець Генштабу розповів про шанси росіян оточити Авдіївку
-
Сьогодні на Київщині лунатимуть звуки вибухів
-
Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування за кілька годин
-
У медзакладах США з неймовірною швидкістю поширюється смертельна грибкова інфекція
-
Комітет Ради схвалив кандидатуру Оксена Лісового на посаду міністра освіти
-
Скандальна ексдружина відомого футболіста випустила колекцію спідньої білизни
-
Шукали ППО: СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів
-
Киянам не рекомендують виходити на вулиці: де у столиці найгірше повітря
-
Голова Асоціації саперів розповів, скільки коштуватиме Україні розмінування територій
Деталі
За словами глави уряду Польщі Матеуша Моравецького, країни Європи зараз мають сфокусуватися на війні в Україні та збільшити підтримку, адже від цього залежить глобальний мир.
"Хочу сказати всім лідерам Європи: настав час конфіскувати російське майно, щоб відбудувати Україну та зменшити витрати на енергоносії для європейців", — заявив він.
Моравецький наголосив, що війна точиться за спільні європейські цінності, і українці воюють не лише за себе, а й за свободу всієї Європи.
"Наше майбутнє також залежить від результатів цієї війни, від того, як вона закінчиться", — резюмував глава польського уряду.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Польща спростовує слова свого посла у Франції, який заявляв, що офіційна Варшава готова вступити у війну з рф.