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На війні в Україні загинув чеський доброволець

20 березня 2023 20:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Це вже не перший випадок втрат іноземних добровольців
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цими вихідними на війні росії в Україні загинув доброволець із Чехії. Подробиці місця та імені воїна нині не розголошують.

Про це інформує Blesk з посиланням на заяву речника чеського міністерства закордонних справ Даніеля Дрейка.

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"Ми можемо підтвердити, що доброволець із чеським громадянством, який воював на боці України, був убитий в Україні на вихідних. За наявною у міністерства інформацією, це вже другий такий випадок за останній рік", — сказав Дрейк.

Повідомляється, що в Twitter під анонімним профілем громадян Чехії, який також перебуває в Україні вже понад пів року, написав: "Учора впав ще один з нас. Цей тиждень не був добрим для чехів. Так що запаліть свічку ввечері, це була дуже хороша людина".

Особу загиблого поки не повідомляють.

"Конфлікти, на жаль, приносять втрати, але кожна окрема втрата дуже важка. Я хотів би висловити свої співчуття родині цієї людини, мені дуже шкода", — прокоментував на пресконференції 20 березня президент Чехії Петр Павел.

Нагадаємо, 7 березня у бою за Україну під Бахмутом загинув громадянин Естонії. Колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак був добровольцем у складі інтернаціонального легіону.

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