Премьер Польши Моравецкий призвал ЕС как можно быстрее конфисковать активы рф
Будущее Европы зависит от того, как закончится война в Украине. Поэтому ЕС уже сейчас стоит проявить более сильную политическую волю для поддержки Украины.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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По словам главы правительства Польши Матеуша Моравецкого, страны Европы должны сфокусироваться на войне в Украине и увеличить поддержку, ведь от этого зависит глобальный мир.
"Хочу сказать всем лидерам Европы: пора конфисковать российское имущество, чтобы отстроить Украину и уменьшить расходы на энергоносители для европейцев", — заявил он.
Моравецкий подчеркнул, что война идет за общие европейские ценности, и украинцы воюют не только за себя, но и за свободу всей Европы.
"Наше будущее также зависит от результатов этой войны, от того, как она закончится", — резюмировал глава польского правительства.
Напомним, ранее мы писали, что Польша опровергает слова своего посла во Франции, который заявлял, что официальная Варшава готова вступить в войну с рф.