Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прем'єри двох країн заявили, що допоможуть Україні з навчанням на F-16 arrow

Прем'єри двох країн заявили, що допоможуть Україні з навчанням на F-16

1 червня 2023 21:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прем'єри двох країн заявили, що допоможуть Україні з навчанням на F-16
Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністри Нідерландів і Польщі заявили, що готові допомогти українським пілотам з навчанням на винищувачах F-16. За словами Моравецького, графік тренувань вже склали.

Про це Матеуш Моравецький та Марк Рютте сказали на саміті в Молдові, передає CNN.

Читайте також:

Навчання українських пілотів на F-16

"Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16", — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він також закликав інші країни допомогти Україні з системами Patriot. 

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна також розпочне навчання українських пілотів на літаках F-16 "якнайшвидше".

У своєму Twitter Рютте написав, що країни, які присутні на саміті в Молдові, також є частиною коаліції з надання Україні винищувачів. 

"Я закликав інші присутні країни приєднатися до коаліції. Це важливий крок для того, щоб Україна могла захистити себе", — додав Рютте.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідерами європейських країн. Він поговорив з ними про коаліцію винищувачів. 

Також ми писали, що Володимир Зеленський розповів про створення в Україні заводу з виробництва зброї та створення нової авіаційної коаліції.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка Байденом коаліції винищувачів є історичним рішенням. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB