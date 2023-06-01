Прем'єри двох країн заявили, що допоможуть Україні з навчанням на F-16

Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo

Прем'єр-міністри Нідерландів і Польщі заявили, що готові допомогти українським пілотам з навчанням на винищувачах F-16. За словами Моравецького, графік тренувань вже склали.

Про це Матеуш Моравецький та Марк Рютте сказали на саміті в Молдові, передає CNN.

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"Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16", — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він також закликав інші країни допомогти Україні з системами Patriot.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна також розпочне навчання українських пілотів на літаках F-16 "якнайшвидше".

У своєму Twitter Рютте написав, що країни, які присутні на саміті в Молдові, також є частиною коаліції з надання Україні винищувачів.

"Я закликав інші присутні країни приєднатися до коаліції. Це важливий крок для того, щоб Україна могла захистити себе", — додав Рютте.

Together with Denmark, Belgium and the United Kingdom, the Netherlands will start training Ukrainian pilots on the F-16 fighter aircraft as soon as possible. This is an essential step in ensuring Ukraine can defend itself.



We have come together here today with leaders of… pic.twitter.com/CbsKVzd7zM — Mark Rutte (@MinPres) June 1, 2023

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідерами європейських країн. Він поговорив з ними про коаліцію винищувачів.

Також ми писали, що Володимир Зеленський розповів про створення в Україні заводу з виробництва зброї та створення нової авіаційної коаліції.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка Байденом коаліції винищувачів є історичним рішенням.