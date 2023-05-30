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Зеленський розповів про створення нової авіаційної коаліції

30 травня 2023 23:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський розповів про створення нової авіаційної коаліції
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам за збиті цілі та висловив співчуття рідним загиблих внаслідок сьогоднішньої нічної атаки на Україну. Також розповів про створення в Україні заводу з виробництва зброї та створення нової авіаційної коаліції.

Про це президент розповів у своєму зверненні.

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Зеленський розпочав своє відеозвернення з подяки ЗСУ за збиті російські цілі. Він додав, що, на жаль, були влучання та висловив співчуття рідним загиблих. Також президент наголосив, що важливо не ставитися до повітряних тривог легковажно й перебувати в укриттях, коли оголосили про загрозу з повітря.

"І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність", — зазначив Зеленський.

ППО та озброєння України

"Продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною. Російський терор має програвати щодня й щоночі, у кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватися провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки — довгострокової", — заявив президент.

Також Зеленський розмовляв із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Український лідер подякував йому за вже надані Україні системи ППО, "тобто за вже врятовані Німеччиною життя наших людей". Також обговорили й загалом оборонну ситуацію, безпекову співпрацю.

"Говорив із представниками потужної британської оборонної компанії BAE Systems. Це справді масштабний виробник зброї — тієї зброї, яка нам необхідна зараз та яка буде необхідна нам і надалі для гарантування безпеки нашої держави та всього регіону. Працюємо над створенням в Україні відповідної бази для виробництва й ремонту. Йдеться про широкий спектр зброї: від танків до артилерії", — розповів український лідер.

Створення нової авіаційної коаліції 

Також президент зустрівся з делегацією одного з провідних світових аналітичних центрів, американської Атлантичної ради. 

"Поінформував представників Атлантичної ради про наші основні оборонні потреби станом на зараз, на цей час у протистоянні. Ми обговорили кроки, що наближають створення нової авіаційної коаліції. Ми незмінно наближаємося до цього результату — до отримання нашими воїнами сучасних винищувачів. І я дякую всьому народу Сполучених Штатів, кожному й кожній у політичній спільноті, хто нас підтримує, дякую особисто Президенту Байдену й обом партіям Конгресу", — зазначив Зеленський.

Також президент подякував українським захисникам, тим, хто на передовій, і всім, хто захищає Україну в тилу. Також подякував світу за підтримку та допомогу.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський попросив у Південної Кореї системи протиповітряної оборони. Це необхідність для України, щоб захистити людей і надалі могти відбудувати країну.

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