Зеленський розповів про створення нової авіаційної коаліції
Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам за збиті цілі та висловив співчуття рідним загиблих внаслідок сьогоднішньої нічної атаки на Україну. Також розповів про створення в Україні заводу з виробництва зброї та створення нової авіаційної коаліції.
Про це президент розповів у своєму зверненні.
Ракетна атака на Україну
Зеленський розпочав своє відеозвернення з подяки ЗСУ за збиті російські цілі. Він додав, що, на жаль, були влучання та висловив співчуття рідним загиблих. Також президент наголосив, що важливо не ставитися до повітряних тривог легковажно й перебувати в укриттях, коли оголосили про загрозу з повітря.
"І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців, і конкретна відповідальність", — зазначив Зеленський.
ППО та озброєння України
"Продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною. Російський терор має програвати щодня й щоночі, у кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста й села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватися провалом для терористів, їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки — довгострокової", — заявив президент.
Також Зеленський розмовляв із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Український лідер подякував йому за вже надані Україні системи ППО, "тобто за вже врятовані Німеччиною життя наших людей". Також обговорили й загалом оборонну ситуацію, безпекову співпрацю.
"Говорив із представниками потужної британської оборонної компанії BAE Systems. Це справді масштабний виробник зброї — тієї зброї, яка нам необхідна зараз та яка буде необхідна нам і надалі для гарантування безпеки нашої держави та всього регіону. Працюємо над створенням в Україні відповідної бази для виробництва й ремонту. Йдеться про широкий спектр зброї: від танків до артилерії", — розповів український лідер.
Створення нової авіаційної коаліції
Також президент зустрівся з делегацією одного з провідних світових аналітичних центрів, американської Атлантичної ради.
"Поінформував представників Атлантичної ради про наші основні оборонні потреби станом на зараз, на цей час у протистоянні. Ми обговорили кроки, що наближають створення нової авіаційної коаліції. Ми незмінно наближаємося до цього результату — до отримання нашими воїнами сучасних винищувачів. І я дякую всьому народу Сполучених Штатів, кожному й кожній у політичній спільноті, хто нас підтримує, дякую особисто Президенту Байдену й обом партіям Конгресу", — зазначив Зеленський.
Також президент подякував українським захисникам, тим, хто на передовій, і всім, хто захищає Україну в тилу. Також подякував світу за підтримку та допомогу.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський попросив у Південної Кореї системи протиповітряної оборони. Це необхідність для України, щоб захистити людей і надалі могти відбудувати країну.