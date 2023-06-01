Премьеры двух стран заявили, что помогут Украине с обучением на F-16
Премьер-министры Нидерландов и Польши заявили, что готовы помочь украинским пилотам с обучением на истребителях F-16. По словам Моравецкого, график тренировок уже составили.
Об этом Матеуш Моравецкий и Марк Рютте сказали на саммите в Молдове, передает CNN.
Обучение украинских пилотов на F-16
"Мы составили график этих тренировок. Польша поможет Украине подготовить пилотов истребителей F-16", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он также призвал другие страны помочь Украине с системами Patriot.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна также начнет обучение украинских пилотов на самолетах F-16 "как можно быстрее".
В своем Twitter Рютте написал, что страны, которые присутствуют на саммите в Молдове, также являются частью коалиции по предоставлению Украине истребителей.
"Я призвал другие присутствующие страны присоединиться к коалиции. Это важный шаг для того, чтобы Украина могла защитить себя", — добавил Рютте.
Одновременно с Denmark, Belgium и Великобритании, Нидерланды будут запускать украинский pilots на F-16 бойцова промышленность как одна из возможностей. Это является принципиальным шагом в ущербном украине, который может защищать его.— Mark Rutte (@MinPres) 1 июня 2023
We have come toherther toy with leaders of... pic.twitter.com/cbs
Напомним, сегодня, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами европейских стран. Он поговорил с ними о коалиции истребителей.
Также мы писали, что Владимир Зеленский рассказал о создании в Украине завода по производству оружия и созданию новой авиационной коалиции.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Байденом коалиции истребителей является историческим решением.