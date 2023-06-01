Премьеры двух стран заявили, что помогут Украине с обучением на F-16

Истребители F-16. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo

Премьер-министры Нидерландов и Польши заявили, что готовы помочь украинским пилотам с обучением на истребителях F-16. По словам Моравецкого, график тренировок уже составили.

Об этом Матеуш Моравецкий и Марк Рютте сказали на саммите в Молдове, передает CNN.

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Обучение украинских пилотов на F-16

"Мы составили график этих тренировок. Польша поможет Украине подготовить пилотов истребителей F-16", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он также призвал другие страны помочь Украине с системами Patriot.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна также начнет обучение украинских пилотов на самолетах F-16 "как можно быстрее".

В своем Twitter Рютте написал, что страны, которые присутствуют на саммите в Молдове, также являются частью коалиции по предоставлению Украине истребителей.

"Я призвал другие присутствующие страны присоединиться к коалиции. Это важный шаг для того, чтобы Украина могла защитить себя", — добавил Рютте.

Одновременно с Denmark, Belgium и Великобритании, Нидерланды будут запускать украинский pilots на F-16 бойцова промышленность как одна из возможностей. Это является принципиальным шагом в ущербном украине, который может защищать его.



We have come toherther toy with leaders of... pic.twitter.com/cbs — Mark Rutte (@MinPres) 1 июня 2023

Напомним, сегодня, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами европейских стран. Он поговорил с ними о коалиции истребителей.

Также мы писали, что Владимир Зеленский рассказал о создании в Украине завода по производству оружия и созданию новой авиационной коалиции.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Байденом коалиции истребителей является историческим решением.