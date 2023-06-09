Премьер Эстонии сделала заявление об отправке войск НАТО в Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Reuters/Ints Kalnins

Страны Североатлантического альянса (НАТО) не планируют отправлять свои войска на войну в Украину. Вместе с тем помощь оружием и боеприпасами для украинской армии будет продолжаться.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

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Каллас против Расмуссена

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прокомментировала заявление эксгенсека НАТО Андерса Расмуссена против возможности отправки некоторыми странами Альянса своих войск в Украину.

По словам главы эстонского правительства, подобные планы у НАТО не обсуждаются.

Помощь будет, войска — нет

Кая Каллас подчеркнула, что все страны-члены Альянса оказывают Украине помощь.

"Но ни одна страна не заявляла о своем желании вмешиваться в эту войну, отправлять на нее своих военных", — подчеркнула эстонская премьер, объяснив, что она о таких планах не слышала.

Напомним, на днях бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен заявил, что члены НАТО могут отправить войска в Украину. Это произойдет в том случае, если не будут предоставлены гарантии безопасности и поручительства вступления Украины в Альянс на Вильнюсском саммите НАТО.