Прем'єрка Фінляндії розповіла, як ЄС міг би зупинити російську агресію ще у 2014 році

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін

Повномасштабного вторгнення росії в Україну не було б, якби у 2014 році Захід серйозно відреагував на захоплення Криму. Європейський Союз допустив велику помилку.

Про це повідомляє "ТСН" з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін.

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Прем'єрка Фінляндії розповіла, що ЄС не хотів вірити у те, що рф атакує Україну.

"Оглядаючись назад зараз, це було очевидно, що Росія атакує Україну. Ми не хотіли в це вірити. Ми пробували все, що ми можемо, щоб досягти дипломатичного вирішення. Тоді вони вже використали енергетичний шантаж влітку та восени. Вони підтягнули свої війська в різні місця, кажучи, що вони просто тренуються. Оглядаючись назад, це було очевидно, що вони планують велику атаку проти України. І зараз, оглядаючись ще далі, на 2014 рік, коли Росія вторглася до Криму, тоді ми зробили велику помилку, що не відреагували сильніше. Можливо тоді Росія б не вторглася до України. Я думаю, Росія думала, що повномасштабне вторгнення буде щось на кшталт Криму. Вони думали, що вони виграють війну дуже легко й швидко. І зараз ми маємо винести певні уроки. І найголовніший урок — це не бути наївними. Росія має двічі подумати, якщо вони надумають застосувати силу, якими будуть наслідки", — сказала Марін.

Вона зазначила, що війна рф проти України — не лише проблема для Європи, а й для всього світу.

"Авторитарні країні підіймають свої голови проти міжнародного порядку, заснованого на правилах. І це проблема для кожного. Коли Росія атакувала Україну, вона порушила всі правила, всі домовленості, які сама ж взяла на себе до цього. І це проблема для кожного. Бо потім ми побачимо десятиліття такої самої поведінки, якщо Україна не виграє війну, якщо ми не будемо стояти на сторожі наших цінностей і міжнародного порядку, заснованого на правилах. Тому, я думаю, це ширша проблема, ніж проблема виключно Європи чи України. І ми маємо робити так багато, щоб впевнитися, що Україна виграє", — наголосила прем'єрка Фінляндії.

Санна Марін розповіла, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну, одразу було зрозуміло, що Фінляндія стане членом НАТО.

"Це було очевидно того самого дня, коли Росія атакувала Україну. Коли Росія, наш сусід, атакувала іншого сусіда – Україну — це було очевидно, що Фінляндія стане членом НАТО. Тому що це єдина межа, яку Росія не перетне", — додала Марін.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн та прем'єрка Фінляндії Санна Марін розповіли, як досі стикаються з сексизмом. Вони поговорили про гендерну дискримінацію на панельній дискусії Мюнхенської безпекової конференції.