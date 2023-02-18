Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Премьер Финляндии рассказала, как ЕС мог бы остановить российскую агрессию еще в 2014 году arrow

Премьер Финляндии рассказала, как ЕС мог бы остановить российскую агрессию еще в 2014 году

18 февраля 2023 14:29
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Премьер Финляндии рассказала, как ЕС мог бы остановить российскую агрессию еще в 2014 году
Премьер Финляндии Санна Марин
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Полномасштабного вторжения россии в Украину не было бы, если бы в 2014 году Запад серьезно отреагировал на захват Крыма. Европейский Союз допустил большую ошибку.

Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин.

Читайте также:

Подробности

Премьер Финляндии рассказала, что ЕС не хотел верить в то, что россия атакует Украину.

"Оглядываясь сейчас, это было очевидно, что россия атакует Украину. Мы не хотели в это верить. Мы пробовали все, что мы можем, чтобы достичь дипломатического решения. Тогда они уже использовали энергетический шантаж летом и осенью. Они подтянули свои войска в разные места, говоря, что они просто тренируются. Оглядываясь назад, это было очевидно, что они планируют большую атаку против Украины. И сейчас, оглядываясь еще дальше, на 2014 год, когда россия вторглась в Крым, тогда мы совершили большую ошибку, что не отреагировали сильнее. Возможно тогда россия бы не вторглась в Украину. Я думаю, россия думала, что полномасштабное вторжение будет что-то вроде Крыма. Они думали, что они выиграют войну очень легко и быстро. И сейчас мы должны извлечь определенные уроки. И самый главный урок — это не быть наивными. Россия должна дважды подумать, если они вздумают применить силу, какими будут последствия", — сказала Марин.

Она отметила, что война россии против Украины — это не только проблема для Европы, но и для всего мира.

"Авторитарные страны поднимают свои головы против международного порядка, основанного на правилах. И это проблема для каждого. Когда россия атаковала Украину, она нарушила все правила, все договоренности, которые сама взяла на себя до этого. И это проблема для каждого. Потому что потом мы увидим десятилетие такого же поведения, если Украина не выиграет войну, если мы не будем стоять на страже наших ценностей и международного порядка, основанного на правилах, поэтому, я думаю, это более широкая проблема, чем проблема исключительно Европы или Украины. И мы должны делать так много, чтобы убедиться, что Украина выиграет", — подчеркнула премьер Финляндии.

Санна Марин рассказала, что после полномасштабного вторжения россии в Украину сразу было ясно, что Финляндия станет членом НАТО.

"Это было очевидно в тот же день, когда россия атаковала Украину. Когда Россия, наш сосед, атаковала другого соседа — Украину — это было очевидно, что Финляндия станет членом НАТО. Потому что это единственная черта которую россия не пересечет", — добавила Марин. 

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляен и премьер Финляндии Санна Марин рассказали, как до сих пор сталкиваются с сексизмом. Они поговорили о гендерной дискриминации на панельной дискуссии Мюнхенской конференции безопасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

15:15 Как распознать повышенный уровень холестерина по глазам: ответ кардиолога

Новина з фото

15:13 Министр Малюська попросил ChatGPT написать законопроект о легализации проституции

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

14:56 Убийцу, который изнасиловал и до смерти забил 8-летнюю девочку, посадили на 260 лет

Новина з фото

14:55 Только за сутки оккупанты обстреляли 10 областей Украины, — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:50 Цены на продовольственную пшеницу удается сдержать благодаря Украине, — Мэтью Голлингворт

14:39 Грозит ли Украине продовольственный кризис в 2023-м: в Раде озвучили оценки

14:35 Испанский суд одобрил экстрадицию известного хакера: что такого сделал мужчина

14:11 Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря: что известно

14:03 За российскую "дочку" Raiffeisen Bank взялся Минфин США, — Reuters

Новина з відео

12:09 Оккупанты повредили десять многоэтажек и ранили двух человек в Хмельницком

Новина з відео

08:30 Цыганков впервые забивает и отдает голевую передачу в чемпионате Испании

Новина з відео

08:15 Режиссер Семен Горов представил документалку об украинских художниках во время войны

Новина з відео

20:33 Зеленский о военной помощи Украине: снимается табу по дальнобойным ракетам

Новина з відео

20:25 "Не планировала этот релиз": Слава Каминская представила новую украиноязычную песню

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Россияне поддерживают этот режим": фронтмен группы Scorpions прокомментировал войну в Украине

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокомментировала насильственное вручение повесток в Одессе

Новина з відео

17:22 "Это негласная программа": российские пропагандисты сочинили страшилку о европейцах, которые охотятся за умными детьми

Новина з відео

16:13 Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

Актуальное по теме

None 18 Февраль 15:15

Как распознать повышенный уровень холестерина по глазам: ответ кардиолога

None 18 Февраль 15:13

Министр Малюська попросил ChatGPT написать законопроект о легализации проституции

None 18 Февраль 10:28

Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

None 18 Февраль 15:09

Убийцу, который изнасиловал и до смерти забил 8-летнюю девочку, посадили на 260 лет

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB