Премьер Финляндии рассказала, как ЕС мог бы остановить российскую агрессию еще в 2014 году

Премьер Финляндии Санна Марин

Полномасштабного вторжения россии в Украину не было бы, если бы в 2014 году Запад серьезно отреагировал на захват Крыма. Европейский Союз допустил большую ошибку.

Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин.

Подробности

Премьер Финляндии рассказала, что ЕС не хотел верить в то, что россия атакует Украину.

"Оглядываясь сейчас, это было очевидно, что россия атакует Украину. Мы не хотели в это верить. Мы пробовали все, что мы можем, чтобы достичь дипломатического решения. Тогда они уже использовали энергетический шантаж летом и осенью. Они подтянули свои войска в разные места, говоря, что они просто тренируются. Оглядываясь назад, это было очевидно, что они планируют большую атаку против Украины. И сейчас, оглядываясь еще дальше, на 2014 год, когда россия вторглась в Крым, тогда мы совершили большую ошибку, что не отреагировали сильнее. Возможно тогда россия бы не вторглась в Украину. Я думаю, россия думала, что полномасштабное вторжение будет что-то вроде Крыма. Они думали, что они выиграют войну очень легко и быстро. И сейчас мы должны извлечь определенные уроки. И самый главный урок — это не быть наивными. Россия должна дважды подумать, если они вздумают применить силу, какими будут последствия", — сказала Марин.

Она отметила, что война россии против Украины — это не только проблема для Европы, но и для всего мира.

"Авторитарные страны поднимают свои головы против международного порядка, основанного на правилах. И это проблема для каждого. Когда россия атаковала Украину, она нарушила все правила, все договоренности, которые сама взяла на себя до этого. И это проблема для каждого. Потому что потом мы увидим десятилетие такого же поведения, если Украина не выиграет войну, если мы не будем стоять на страже наших ценностей и международного порядка, основанного на правилах, поэтому, я думаю, это более широкая проблема, чем проблема исключительно Европы или Украины. И мы должны делать так много, чтобы убедиться, что Украина выиграет", — подчеркнула премьер Финляндии.

Санна Марин рассказала, что после полномасштабного вторжения россии в Украину сразу было ясно, что Финляндия станет членом НАТО.

"Это было очевидно в тот же день, когда россия атаковала Украину. Когда Россия, наш сосед, атаковала другого соседа — Украину — это было очевидно, что Финляндия станет членом НАТО. Потому что это единственная черта которую россия не пересечет", — добавила Марин.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляен и премьер Финляндии Санна Марин рассказали, как до сих пор сталкиваются с сексизмом. Они поговорили о гендерной дискриминации на панельной дискуссии Мюнхенской конференции безопасности.