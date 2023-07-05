Прем’єрка Італії закликала НАТО надати реальні гарантії безпеки для України

Джорджа Мелоні. Фото: AP

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час візиту до Варшави заявила, що Вільнюський саміт має запропонувати "реальні гарантії безпеки" для України. У Польщі їй вдалося зустрітися з Матеушем Моравецьким.

Про це повідомляє The Guardian.

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Також вона взяла участь у варшавській конференції "Майбутнє Євросоюзу". Мелоні запевнила, що Італія та Польща "повністю згодні" про питання гарантій безпеки Україні.

"Це означає, що ми стоятимемо поряд з Україною стільки, скільки це необхідно. Ми будемо її підтримувати. Це стосується і саміту НАТО", — наголосила прем'єр-міністерка.

За її словами, єдиний шлях до досягнення справедливого і тривалого миру — це пропозиції щодо справжніх гарантій для України, пише Agenzia Nova.

Підтримка союзників

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Вони обговорили шлях країни до Європейського Союзу та НАТО.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що "Україна впливає на силу Європи". За його словами, цього року настав час для того, аби розпочати переговори про членство України в Європейському Союзі.