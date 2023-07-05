Премьер Италии призвала НАТО предоставить реальные гарантии безопасности для Украины

Джорджа Мэлони. Фото: AP

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время визита в Варшаву заявила, что Вильнюсский саммит должен предложить "реальные гарантии безопасности" для Украины. В Польше ему удалось встретиться с Матеушем Моравецким.

Об этом сообщает The Guardian.

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Также она приняла участие в варшавской конференции "Будущее Евросоюза". Мелони заверила, что Италия и Польша "полностью согласны" о вопросах гарантий безопасности Украины.

"Это значит, что мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько это необходимо. Мы будем ее поддерживать. Это касается и саммита НАТО", — подчеркнула премьер-министр.

По ее словам, единственный путь к достижению справедливого и длительного мира — это предложения по настоящим гарантиям для Украины, пишет Agenzia Nova.

Поддержка союзников

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Они обсудили путь страны в Европейский союз и НАТО.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что "Украина влияет на силу Европы". По его словам, в этом году пришло время для того, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.