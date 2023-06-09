Президент провів нараду з військовими командувачами: про що йшлося

Нарада у Президента України. Фото: Telegram

Володимир Зеленський з військовими командувачами країни провів "важливу зустріч". Президент опублікував світлину цієї наради.

Про нараду глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

На світлині разом з Президентом:

командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський,

командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

начальник оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Комаренко.

Нагадаємо, у Кривому Розі глава держави провів нараду щодо водозабезпечення Дніпропетровської області. Також Володимир Зеленський провів зустріч зі світовими екоактивістами, лідерами думок та міжнародними експертами щодо наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС. На зустрічі була присутня навіть екоактивістка Грета Тунберг.