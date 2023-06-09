Президент провел совещание с военными командующими: о чем шла речь
9 июня 2023 01:33
Совещание у Президента Украины. Фото: Telegram
Владимир Зеленский с военными командующими страны провел "важную встречу". Президент опубликовал фотографию этого совещания.
О совещании глава государства сообщил на своей странице в Telegram.
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На фото вместе с Президентом:
- командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский,
- командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский
- начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Комаренко.
Напомним, в Кривом Роге глава государства провел совещание по водоснабжению Днепропетровской области. Также Владимир Зеленский провел встречу с мировыми экоактивистами, лидерами мнений и международными экспертами о последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На встрече присутствовала экоактивистка Грета Тунберга.