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Президент провел совещание с военными командующими: о чем шла речь

9 июня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Президент провел совещание с военными командующими: о чем шла речь
Совещание у Президента Украины. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Владимир Зеленский с военными командующими страны провел "важную встречу". Президент опубликовал фотографию этого совещания.

О совещании глава государства сообщил на своей странице в Telegram.

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На фото вместе с Президентом:

  • командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский,
  • командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский
  • начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Комаренко.

Напомним, в Кривом Роге глава государства провел совещание по водоснабжению Днепропетровской области. Также Владимир Зеленский провел встречу с мировыми экоактивистами, лидерами мнений и международными экспертами о последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На встрече присутствовала экоактивистка Грета Тунберга.

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