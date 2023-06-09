Президент провел совещание с военными командующими: о чем шла речь

Совещание у Президента Украины. Фото: Telegram

Владимир Зеленский с военными командующими страны провел "важную встречу". Президент опубликовал фотографию этого совещания.

О совещании глава государства сообщил на своей странице в Telegram.

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На фото вместе с Президентом:

командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский,

командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский

начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Комаренко.

Напомним, в Кривом Роге глава государства провел совещание по водоснабжению Днепропетровской области. Также Владимир Зеленский провел встречу с мировыми экоактивистами, лидерами мнений и международными экспертами о последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На встрече присутствовала экоактивистка Грета Тунберга.