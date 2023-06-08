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Евакуація людей та забезпечення водою: Зеленський на Миколаївщині

8 червня 2023 16:10
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Анна Мурадова
Редактор
Евакуація людей та забезпечення водою: Зеленський на Миколаївщині
Зеленській під час робочої поїздки до Миколаївської області. Фото: Офіс Президента України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президенту України Володимиру Зеленському доповіли про прогрес у ліквідації наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС. Глава держави відвідав головну насосну станцію Управління каналів річки Інгулець, яка була затоплена внаслідок підриву дамби.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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На зустрічі обговорювалися нагальні заходи, які були ухвалені владою для забезпечення питної води місцевим мешканцям. Президент також отримав інформацію про довготривалі рішення, спрямовані на забезпечення міста Миколаєва питною водою.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, Віталій Кім, розповів про ситуацію з підтопленням населених пунктів у регіоні. Для евакуації громадян були здійснені відповідні заходи, а на місцях працюють рятувальники та представники влади. 

Евакуація людей на Миколаївщині. Фото: Офіс Президента України
Евакуація людей на Миколаївщині. Фото: Офіс Президента України
Рятувальники працюють в підтоплених громадах Миколаївської області. Фото: Офіс Президента України
Рятувальники працюють у підтоплених громадах Миколаївської області. Фото: Офіс Президента України

Людей забезпечують необхідними продуктами харчування. Наприклад, у Снігурівській громаді створено штаб, який працює у цілодобовому режимі для ліквідації наслідків катастрофи. Крім того, у Миколаєві були організовані пункти прийому громадян, що були евакуйовані з Херсонської області.

Нагадаємо, у результаті підриву окупантами Каховської ГЕС на Миколаївщині, території Снігурівської, Широківської та Горохівської громад стали підтопленими. На цей час повідомляється про одну загиблу особу. 

Також ми писали, що Володимир Зеленський приїхав у Херсонську область. Президент провів нараду щодо ліквідації наслідків підтоплення регіону та відвідав переправу, де відбувається евакуація населення підтопленого району Херсона.

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