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Президент рф особисто помилував ув’язнених, щоб відправити їх на фронт, – росЗМІ

17 лютого 2023 13:35
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Путін особисто помилував вагнерівців, аби відправити їх воювати в Україну
Щодня армія рф зазнає колосальних втрат серед бійців
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Володимир путін особисто помилував ув'язнених з ПВК "Вагнер", аби відправити їх на війну в Україну. Російські ЗМІ довідалися, що злочинців перенаправляли воювати відповідно до указу президента рф.

Про це пише "Новая газета" з посиланням на базу даних поліції.

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Що відомо

Один з журналістів російського видання отримав доступ до бази даних поліції. Як відомо, у систему вноситься інформація про те, які злочини вчинила людина, коли була засуджена, де відбувала покарання і коли звільнилася.

Журналіст розповів, що вирішив перевірити двох колишніх ув'язнених, які потрапили на відео з фінансистом групи "Вагнера" Євгеном Пригожиним. І як виявилося, один з них убивця, а інший — сидів за розбій.

Втім цікавий зовсім інший факт, навпроти їх даних була позначка "Звільнений від подальшого відбування покарання на підставі указу президента "Про помилування".

За його словами, в указах стоїть дата 6 липня 2022 року. А самого документа немає у відкритому доступі. Найближчі до нього за датою публікації укази путіна датовані 5 і 8 липня. Згідно з номерами документів, між ними є ще 5 неопублікованих указів.

Своєю чергою, "Новая газета" повідомляє, що Пригожин, вербуючи ув'язнених, обіцяє їм помилування за пів року, однак юридично воно оформлюється до їхньої відправки на фронт.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW писали, що Пригожин продовжує підривати довіру до міноборони рф.

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