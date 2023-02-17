Пригожин продовжує через своїх бойовиків критикувати міноборони рф, – ISW

Фінансист "Вагнера" Пригожин продовжує підривати довіру до міноборони рф
Між міністерством оборони рф та главою ПВК "Вагнера" продовжує наростати конфлікт. Цього разу в ISW помітили, що "вагнерівці" публічно почали звинувачувати відомство у відсутності боєприпасів.
Про це йдеться у матеріалі аналітиків Інституту вивчення війни.
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Деталі
Увагу аналітиків ISW привернуло нещодавнє відео бойовиків "Вагнера", які публічно скаржаться на відсутність забезпечення зброєю збоку міністерства оборони росії.
"Артилеристи ПВК "Вагнера" опублікували в соціальних мережах відео, в якому вони стверджували, що "вагнерівці" не мають артилерійських боєприпасів і "відрізані" від постачання — маючи на увазі, що міноборони росії саботує поставки", — вважають в Інституті.
Своєю чергою, глава "Вагнера" Євген Пригожин посилив цей наратив, коли російські ЗМІ попросили його прокоментувати відео, заявивши, що ці артилеристи є ефективними бійцями, які просто вимагають необхідних припасів для успіху на полі бою.
"Пригожин заявив, що раніше йому особисто доводилося звертатися до "офісів у москві" для отримання ресурсів і те, що йому доводилося просити боєприпаси, не підриває довіри до російських військових", — зазначили аналітики.
Нагадаємо, напередодні Євген Пригожин заявив, що у невдачах окупантів під Бахмутом винне військове керівництво в москві.