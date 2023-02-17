Путин лично помиловал вагнеровцев, чтобы отправить их воевать в Украину

Ежедневно армия рф терпит колоссальные потери среди бойцов

Владимир путин лично помиловал заключенных из ЧВК "Вагнер", чтобы отправить их на войну в Украину. Российские СМИ узнали, что преступников перенаправляли воевать в соответствии с указом президента рф.

Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на базу данных полиции.

Что известно

Один из журналистов российского издания получил доступ к базе данных полиции. Как известно, в систему вносится информация о том, какие преступления совершил человек, когда был осужден, где отбывал наказание и когда уволился.

Журналист рассказал, что решил проверить двух бывших заключенных, попавших на видео с финансистом группы "Вагнера" Евгением Пригожиным. И как оказалось, один из них убийца, а другой сидел за разбой.

Впрочем, интересен совсем другой факт, напротив их данных была отметка "Освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента "О помиловании".

По его словам, в указах стоит дата 6 июля 2022 года. А самого документа нет в открытом доступе. Ближайшие к нему по дате публикации указы путина датированы 5 и 8 июля. Согласно номерам документов, между ними есть еще 5 неопубликованных указов.

В свою очередь "Новая газета" сообщает, что Пригожин, вербуя заключенных, обещает им помилование за полгода, однако юридически оно оформляется до их отправки на фронт.

Напомним, ранее аналитики ISW писали, что Пригожин продолжает подрывать доверие к минобороны рф.