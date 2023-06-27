Сьогодні на всіх напрямках у наших воїнів було просування, — Зеленський

Володимир Зеленський з військовими. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський відвідав бойові позиції українських військ на сході та півдні.

Про це повідомляє сайт Офісу Президента України.

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Мелітопольський напрямок

Повідомляється, що під час робочої поїздки до Запорізької області Президент відвідав позиції ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Президентові доповіли про загальну оперативну ситуацію на ділянці фронту, динаміку просування на основних напрямках, а також про потреби в деяких видах озброєння.

"Ми сьогодні проїхали сотні кілометрів, були в різних точках, бачили різні бригади, абсолютно героїчних людей. Різних, але з однаковою метою – це перемога нашої держави над рашистами. Я всім вам від душі цього бажаю. На жаль, перемога дається такою високою ціною", — сказав Президент.

Також Президент подякував та вручив державні нагороди бійцям, які захищають Україну на південних ділянках фронту.

Зеленський робить світлини з бійцями. Фото: Офіс Президента України

Тези зі Звернення Президента

За словами глави держави, по всіх напрямках у наших воїнів було просування вперед.

Наради з генералами: Зубанич, Тарнавський, Содоль, Сирський. Кілька оперативних рішень.

Ще раз обговорили створення Корпусу морської піхоти. Усі деталі чіткі, абсолютно зрозумілі: організація, тренування, постачання.

Нагадаємо, у вівторок, 26 червня, Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові позиції українських військ на Бердянському напрямку. Там глава держави вручив державні нагороди бійцям батальйону Окремої президентської бригади.