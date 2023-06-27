Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сегодня по всем направлениям у наших воинов было продвижение, — Зеленский arrow

Сегодня по всем направлениям у наших воинов было продвижение, — Зеленский

27 июня 2023 00:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сегодня по всем направлениям у наших воинов было продвижение, — Зеленский
Владимир Зеленский с военными. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Владимир Зеленский посетил боевые позиции украинских войск на востоке и юге.

Об этом сообщает сайт Офиса Президента Украины.

Читайте также:

Мелитопольское направление

Сообщается, что во время рабочей поездки в Запорожскую область Президент посетил позиции ВСУ на Мелитопольском направлении.

Президенту доложили об общей оперативной ситуации на участке фронта, динамике продвижения по основным направлениям, а также о потребностях в некоторых видах вооружения.

"Мы сегодня проехали сотни километров, были в разных точках, видели разные бригады, абсолютно героических людей. Разных, но с одинаковой целью – это победа нашего государства над рашистами. Я всем вам от души этого желаю. К сожалению, победа дается столь высокой ценой" , — сказал Президент.

Также Президент поблагодарил и вручил государственные награды бойцам, которые защищают Украину на южных участках фронта.

Зеленский делает фотографии с бойцами. Фото: Офис Президента Украины

Тезисы Обращения Президента

По словам главы государства, по всем направлениям у наших воинов было продвижение вперед.

  • Совещания с генералами: Зубаныч, Тарнавский, Содоль, Сырский. Несколько оперативных решений.
  • Еще раз обсудили создание Корпуса морской пехоты. Все детали четкие, совершенно понятные: организация, тренировка, снабжение.

Напомним, во вторник, 26 июня, Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Там глава государства вручил государственные награды бойцам батальона Отдельной президентской бригады.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз