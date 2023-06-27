Сегодня по всем направлениям у наших воинов было продвижение, — Зеленский

Владимир Зеленский с военными. Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский посетил боевые позиции украинских войск на востоке и юге.

Об этом сообщает сайт Офиса Президента Украины.

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Мелитопольское направление

Сообщается, что во время рабочей поездки в Запорожскую область Президент посетил позиции ВСУ на Мелитопольском направлении.

Президенту доложили об общей оперативной ситуации на участке фронта, динамике продвижения по основным направлениям, а также о потребностях в некоторых видах вооружения.

"Мы сегодня проехали сотни километров, были в разных точках, видели разные бригады, абсолютно героических людей. Разных, но с одинаковой целью – это победа нашего государства над рашистами. Я всем вам от души этого желаю. К сожалению, победа дается столь высокой ценой" , — сказал Президент.

Также Президент поблагодарил и вручил государственные награды бойцам, которые защищают Украину на южных участках фронта.

Зеленский делает фотографии с бойцами. Фото: Офис Президента Украины

Тезисы Обращения Президента

По словам главы государства, по всем направлениям у наших воинов было продвижение вперед.

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Напомним, во вторник, 26 июня, Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые позиции украинских войск на Бердянском направлении. Там глава государства вручил государственные награды бойцам батальона Отдельной президентской бригады.