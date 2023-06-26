Зеленський відвідав позиції військових на Бердянському напрямку

Володимир Зеленський вручає нагороди бійцям на Запоріжжі. Фото: скріншот

У вівторок, 26 червня, Президент України Володимир Зеленський відвідав бойові позиції українських військ на Бердянському напрямку. Там глава держави вручив державні нагороди бійцям батальйону Окремої президентської бригади.

Про це Володимир Зеленський розповів у своїх соцмережах.

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Сьогодні, 26 червня, глава держави відвідав передові позиції українських військ на Бердянському напрямку.

"Дуже важливо сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати 3-й батальйон Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ Збройних Сил України", — сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував бійцям за захист та свободу нашої держави.

"Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретеся за нашу незалежність і свободу — свободу для кожного і кожної з нас. Бережіть себе. Збережете своє життя — збережете Україну", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 26 червня Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Він вручив державні нагороди бійцям Збройних Сил України оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Також під час своєї поїздки на одній із заправок регіону Президент зустрівся з військовими. Там він побажав їм здоров'я та перемоги, а також зробив з бійцями селфі.