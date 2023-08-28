Президент Зеленський докладно розповів, яку зброю виготовляє Україна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Україна наразі виготовляє стільки техніки та зброї, скільки не виготовляла до початку повномасштабного вторгнення. І серед цієї зброї є така, яку країна не мала.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю телеканалу "1+1".

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За словами Президента України Володимира Зеленського, країна наразі виготовляє зброю "натівського" зразка, "якої ніколи не було й не мало б бути в країні".

"Ми випускаємо "Нептуни", "Стугни", "Корсари". Ми випускаємо таку кількість "Стугн" і "Корсарів", не можу сказати, але навіть не в десятки разів більше, ніж до війни, це просто колосальні цифри. Вони постійно на фронті, їх схвалюють наші військові, хочеться ще більше, але ви не уявляєте, яку кількість ми будуємо", – зазначив Президент.

За його словами, крім ракет та снарядів, в Україні також виготовляється велика кількість дронів.

Президент заявив, що його завдання, щоб "Україна могла все, що можливо, виготовляти самостійно".

"Моє завдання, щоб все в Україні, що може виготовлятися приватно, щоб ми замовляли все по максимуму. Десь я бачу броньовики, десь я бачу дрони. Ми все це замовляємо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський дав розлоге інтерв'ю телеканалу "1+1". Він відповів на питання, чи готова Україна воювати довго. Він вважає, що Україна готова воювати тривалий час, але за умови мінімізування жертв.