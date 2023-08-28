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Україна готова воювати довго, але є умова, — Зеленський

28 серпня 2023 00:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Україна готова воювати довго, але є умова, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю. Фото: скриншон
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україна готова воювати тривалий час, але за умови мінімізування жертв.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час інтервʼю телеканалу "1+1".

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Президент Володимир Зеленський дав розлоге інтерв'ю телеканалу "1+1". Він відповів на питання, чи готова Україна воювати довго.

"Ізраїль воює. Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю. Можна так жити", — заявив він.

Глава держави також відповів на питання, чи має війна перейти на російську територію.

"Я вважаю, що це великий ризик, що ми точно залишимося самі", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснив, чому так важливо для України активно деокуповувати території, вириваючи їх із лап РФ. За його словами, без активних дій ЗСУ російські окупанти можуть "хоч все життя" тримати оборону.

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