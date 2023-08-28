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Президент Зеленский подробно рассказал, какое оружие производит Украина

28 августа 2023 01:38
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Президент Зеленский подробно рассказал, какое оружие производит Украина
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина сейчас производит столько техники и оружия, сколько не производила до начала полномасштабного вторжения. И среди этого оружия есть такое, которое у страны не было.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью телеканалу "1+1".

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По словам Президента Украины Владимира Зеленского, страна сейчас производит оружие "натовского" образца, "которого никогда не было и не должно быть в стране".

"Мы выпускаем "Нептуны", "Стугни", "Корсары". Мы выпускаем такое количество "Стугн" и "Корсаров", не могу сказать, но даже не в десятки раз больше, чем до войны, это просто колоссальные цифры. Они постоянно на фронте, их одобряют наши военные, хочется еще больше, но вы не представляете, какое количество мы строим", – отметил Президент.

По его словам, кроме ракет и снарядов, в Украине также производится большое количество дронов.

Президент заявил, что его задача, чтобы "Украина могла все, что возможно, производить самостоятельно".

"Моя задача, чтобы все в Украине, что может производиться частно, чтобы мы заказывали все по максимуму. Где-то я вижу броневики, где-то я вижу дроны. Мы все это заказываем", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский дал пространное интервью телеканалу "1+1". Он ответил на вопрос, готова ли Украина воевать долго. Он считает, что Украина готова воевать длительное время, но при минимизации жертв.

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