При освобождении Крыма используем "немножко другие" средства, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УНИАН

В сегодняшнем интервью секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, как именно может происходить деоккупация Крыма. По его словам, освобождение полуострова будет происходить таким образом, который руководство будет считать необходимым.

Об этом Алексей Данилов заявил в интервью для "Радио Свобода".

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Данилов заверил украинцев, что возвращение Крыма будет происходить таким образом, который будет выгоден и необходим Украине. А также добавил, что в случае необходимости ВСУ используют немного другие средства.

"Мне сложно говорить, без боя ли они (россияне, — Ред.) будут что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем увольнять таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений. И ни кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача - ее уволить", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО комментирует взрывы в Крыму. Говорит, что "Господь милостив к Украине".

"Господь милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, сейчас именно так надо говорить, что им надо оттуда забираться. И эти сигналы идут соответствующим образом. Думаю, что те люди, которые имеют немного разума, имеют понимание, что нужно как можно скорее убираться с полуострова", — отметил Данилов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Резников заявил, что ВСУ уволят Крым без боя.