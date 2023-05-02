Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow При освобождении Крыма используем "немножко другие" средства, — Данилов arrow

При освобождении Крыма используем "немножко другие" средства, — Данилов

2 мая 2023 23:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
При освобождении Крыма используем "немножко другие" средства, — Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В сегодняшнем интервью секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, как именно может происходить деоккупация Крыма. По его словам, освобождение полуострова будет происходить таким образом, который руководство будет считать необходимым.

Об этом Алексей Данилов заявил в интервью для "Радио Свобода".

Читайте также:

Подробности

Данилов заверил украинцев, что возвращение Крыма будет происходить таким образом, который будет выгоден и необходим Украине. А также добавил, что в случае необходимости ВСУ используют немного другие средства.

"Мне сложно говорить, без боя ли они (россияне, — Ред.) будут что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем увольнять таким образом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений. И ни кого мы спрашивать по этому поводу разрешения не собираемся. Это наша земля, и наша задача - ее уволить", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО комментирует взрывы в Крыму. Говорит, что "Господь милостив к Украине".

"Господь милостив к нашей стране, он периодически отправляет сигналы рашистам, сейчас именно так надо говорить, что им надо оттуда забираться. И эти сигналы идут соответствующим образом. Думаю, что те люди, которые имеют немного разума, имеют понимание, что нужно как можно скорее убираться с полуострова", — отметил Данилов.

 

Напомним, ранее мы писали о том, что Резников заявил, что ВСУ уволят Крым без боя.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас