Окупанти блокують у Запорізькій області гуманітарну допомогу

Мер Мелітополя Іван Федоров

Російські окупанти обмежують доступ до соціальної та гуманітарної допомоги на окупованих територіях Запорізької області. Скоротився перелік одержувачів гуманітарної допомоги, а також суттєво зменшилась її кількість.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Гуманітарна допомога

Для отримання деяких видів фінансової допомоги окупанти вже потребують паспорт рф. При цьому "соціальне вугілля, попри обіцянки, дають лише кільком категоріям одержувачів".

"Складають додаткові перешкоди для тих, хто хоче отримувати соцдопомогу, наприклад, змушують принести копії документів сусідів, щоб підтвердити потребу у фіндопомозі", — написав Федоров.

При цьому він уточнив, що росіяни посилили тиск на мешканців Запорізької області. Людей забирають у підвали, залякують та депортують усіх незгодних із новим порядком. Також людей змушують отримувати паспорти рф та обмежують доступ до інформації.

Нагадаємо, що сили оборони України знищили базу російських окупаційних військ на території нафтового підприємства у Новобогданівці під Мелітополем. Відомо про велику кількість поранених росіян.

Іван Федоров прокоментував свіжі вибухи на окупованій росіянами території Запорізької області.

Так, у Новобогданівці 2 лютого Сили оборони України вразили базу російських окупаційних військ, яка розміщувалася на території нафтобази.