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"Пряники" закончились: оккупанты блокируют в Запорожской области гуманитарную помощь

4 февраля 2023 13:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты блокируют в Запорожской области гуманитарную помощь
Мэр Мелитополя Иван Федоров
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты ограничивают доступ к социальной и гуманитарной помощи на оккупированных территориях Запорожской области. Сократился перечень получателей гуманитарной помощи, а также существенно уменьшилось ее количество.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Для получения некоторых видов финансовой помощи оккупанты уже требуют паспорт Российской Федерации. При этом “социальный уголь, несмотря на обещания, дают только нескольким категориям получателей”.

"Сочиняют дополнительные препятствия для тех, кто хочет получать соцпомощь, например заставляют принести копии документов соседей, чтобы подтвердить потребность в финпомощи", — написал Федоров.

При этом он уточнил, что россияне усилили давление на жителей Запорожской области. Людей забирают в подвалы, запугивают и депортируют всех несогласных с новым порядком. Также людей заставляют получать паспорта рф и ограничивают доступ к информации.

Напомним, что силы обороны Украины уничтожили базу российских оккупационных войск на территории нефтяного предприятия в Новобогдановке под Мелитополем. Известно о большом количестве раненых россиян.

Иван Фёдоров прокомментировал свежие взрывы на оккупированной россиянами территории Запорожской области.

Так, в Новобогдановке 2 февраля Силы обороны Украины поразили базу российских оккупационных войск, размещавшуюся на территории нефтебазы.

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