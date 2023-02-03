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​​​Под Мелитополем уничтожили большую базу оккупантов: раненых вывозили грузовиками

3 февраля 2023 16:47
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россияне понесли серьезные потери в Новобогдановке
В Новобогдановке под удар попала нефтебаза, где разместились оккупанты
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Силы обороны Украины уничтожили базу российских оккупационных войск на территории нефтяного предприятия в Новобогдановке под Мелитополем. Известно о большом количестве раненых россиян.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона единых новостей городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Взрывы в Мелитополе и Новобогдановке

Иван Фёдоров прокомментировал свежие взрывы на оккупированной россиянами территории Запорожской области.

Так, в Новобогдановке 2 февраля Силы обороны Украины поразили базу российских оккупационных войск, размещавшуюся на территории нефтебазы.

"Было ярко на территории нефтебазы, где россияне оборудовались вместе с техникой. По информации местных, пылало там долго", — подчеркнул Федоров.

Мэр также рассказал о взрывах в южной части самого Мелитополя. Там оккупанты обустроились на территории одного из предприятий.

Последствия удара

Россиянам, по словам Федорова, в определенной степени повезло, потому что на территории нефтебазы давно не было горючего и других нефтепродуктов, потому что все разворовали.

Но даже сами украинские снаряды, метко попавшие в места дислокации оккупантов, нанесли им серьезный ущерб. В частности, было замечено большое количество раненых.

"Вчера на территорию Приазовья, там, где они (оккупанты. — Ред.) захватили одно из наших учреждений и организовали госпиталь, привезли восемь КамАЗов "300-х". То есть, это сотни раненых, которых они насыпью привезли", — отметил городской голова захваченного города.

Напомним, 29 января стало известно, что украинские военные накрыли огнем из HIMARS мост под Мелитополем, по которому захватчики перевозили технику и личный состав.

Сообщалось также, что российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, расположенном почти в 100 километрах от линии фронта. Работы проводятся в пожарном темпе, значительная часть работ осуществлена через две недели.

Фото: mill.ru

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