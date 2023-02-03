Россияне понесли серьезные потери в Новобогдановке

Под Мелитополем уничтожили большую базу оккупантов: раненых вывозили грузовиками
Силы обороны Украины уничтожили базу российских оккупационных войск на территории нефтяного предприятия в Новобогдановке под Мелитополем. Известно о большом количестве раненых россиян.
Об этом сообщил в эфире национального телемарафона единых новостей городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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Взрывы в Мелитополе и Новобогдановке
Иван Фёдоров прокомментировал свежие взрывы на оккупированной россиянами территории Запорожской области.
Так, в Новобогдановке 2 февраля Силы обороны Украины поразили базу российских оккупационных войск, размещавшуюся на территории нефтебазы.
"Было ярко на территории нефтебазы, где россияне оборудовались вместе с техникой. По информации местных, пылало там долго", — подчеркнул Федоров.
Мэр также рассказал о взрывах в южной части самого Мелитополя. Там оккупанты обустроились на территории одного из предприятий.
Последствия удара
Россиянам, по словам Федорова, в определенной степени повезло, потому что на территории нефтебазы давно не было горючего и других нефтепродуктов, потому что все разворовали.
Но даже сами украинские снаряды, метко попавшие в места дислокации оккупантов, нанесли им серьезный ущерб. В частности, было замечено большое количество раненых.
"Вчера на территорию Приазовья, там, где они (оккупанты. — Ред.) захватили одно из наших учреждений и организовали госпиталь, привезли восемь КамАЗов "300-х". То есть, это сотни раненых, которых они насыпью привезли", — отметил городской голова захваченного города.
Напомним, 29 января стало известно, что украинские военные накрыли огнем из HIMARS мост под Мелитополем, по которому захватчики перевозили технику и личный состав.
Сообщалось также, что российские оккупанты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, расположенном почти в 100 километрах от линии фронта. Работы проводятся в пожарном темпе, значительная часть работ осуществлена через две недели.
Фото: mill.ru