Пригожин дав категоричну відповідь на вимогу Шойгу щодо контрактів

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Reuters

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці не будуть підписувати контракт з Міноборони РФ. Укази російського відомства ніяк не діють на "вагнерівців".

Про це заявила пресслужба Євгена Пригожина.

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"Ті накази та укази, які формує Шойгу, вони поширюються на співробітників Міністерства оборони та на військовослужбовців. ПВК "Вагнер" не підписуватиме жодних контрактів із Шойгу", — заявив Пригожин.

Він додав, що його ПВК органічно вбудована у загальну систему, погоджує всі свої дії з генералами і являється високоефективною структурою.

"На жаль, такою ефективністю більшість військових частин не має і саме через те, що Шойгу не може нормально управляти військовими формуваннями. Тому те, що він напише укази чи накази, це поширюється виключно на Міністерство оборони та тих, хто перебуває в рамках Міністерства оборони. Те, що може статися після цього наказу — нам не даватимуть озброєння та боєприпаси –— розберемося, як то кажуть, коли грім гримне, вдадуться та принесуть озброєння та боєприпаси з проханням "допоможіть", — пригрозив ватажок "вагнерівців".

При цьому він додав, що ПВК Вагнера "абсолютно повністю підпорядковується інтересам РФ та верховному головнокомандувачу".

Нагадаємо, нещодавно Євген Пригожин висміяв Міноборони РФ, яке нещодавно похвалилося відео зі знищенням українських танків Leopard. Однак насправді росіяни воювали проти сільськогосподарської техніки.