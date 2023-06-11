Пригожин дал категорический ответ по требованию Шойгу по поводу контрактов

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Reuters

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники не будут подписывать контракт с Минобороны РФ. Указы российского ведомства никак не действуют на "вагнеровцев".

Об этом заявила пресс-служба Евгения Пригожина.

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"Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", — заявил Пригожин.

Он добавил, что его ЧВК органически встроен в общую систему, согласовывает все свои действия с генералами и является высокоэффективной структурой.

"К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не имеет и именно потому, что Шойгу не может нормально управлять военными формированиями. Поэтому то, что он напишет указы или приказы, это распространяется исключительно на Министерство обороны и находящихся в рамках Министерства обороны. То, что может произойти после этого приказа — нам не будут давать вооружения и боеприпасы — разберемся, как говорится, когда гром грянет, удадутся и принесут вооружения и боеприпасы с просьбой "помогите", — пригрозил главарь "вагнеровцев".

При этом он добавил, что ЧВК Вагнера "совершенно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему".

Напомним, недавно Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, которое недавно похвасталось видео с уничтожением украинских танков Leopard. Однако на самом деле россияне воевали против сельскохозяйственной техники.