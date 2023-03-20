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Пригожин хоче карати тих, хто відмовляється ховати вагнерівців у рф

20 березня 2023 17:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин виступив за покарання тих, хто відмовляється ховати учасників його організації. Він зазначив, що виникла проблема із похованням найманців, і що можливо буде потрібно законодавче розв'язання цієї проблеми.

Про це повідомляє пресслужба компанії Пригожина.

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Пригожин також просив заборонити дискредитування найманців та не згадувати щоразу про те, що вони були розбійниками, хуліганами чи шахраями. Він заявив, що це прохання вже було виконано.

Ця заявка викликала обговорення у росії, оскільки використання приватних військових компаній не є офіційною політикою росії. Багато людей висловили своє несхвалення щодо використання найманців та вимоги Пригожина.

Критики висловили побоювання з приводу того, що використання найманців може призвести до порушення міжнародного права та стандартів прав людини. Вони також зазначили, що використання найманців може підірвати довіру до уряду та втрутитися у справи інших країн.

Однак, деякі люди вважають, що використання приватних військових компаній може бути ефективним способом захисту національних інтересів росії. Вони наголошують, що найманці працюють на конкретну компанію і не на державу.

Незалежно від погляду, необхідно забезпечити дотримання міжнародних і законів у використанні приватних військових компаній. Також важливо поважати права та гідність усіх людей, включаючи найманців та їхні сім'ї.

Нагадаємо, в першій половині березня близький союзник президента росії володимира путіна Євген Пригожин заявив, що після Бахмутської битви група "Вагнера" стане безкомпромісною ідеологічною елітарною паралельною військовою організацією. Він також повідомив, що група розпочне нову хвилю вербування після захоплення Бахмута і переформується в армію з ідеологічним компонентом.

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