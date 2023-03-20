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Пригожин хочет наказывать тех, кто отказывается хоронить "вагнеровцев" в рф

20 марта 2023 17:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Глава ЧВК “Вагнера” Евгений Пригожин
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин выступил за наказание тех, кто отказывается хоронить участников его организации. Он отметил, что возникла проблема с захоронением наемников, и что возможно потребуется законодательное решение этой проблемы.

Об этом сообщает пресс-служба компании Пригожина.

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Пригожин также просил запретить дискредитирование наемников и не вспоминать каждый раз о том, что они были разбойниками, хулиганами или мошенниками. Он заявил, что эта просьба уже была выполнена.

Эта заявка вызвала обсуждение в России, поскольку использование частных военных компаний не является официальной политикой России. Многие люди высказали свое неодобрение по поводу использования наемников и требования Пригожина.

Критики высказали опасения по поводу того, что использование наемников может привести к нарушению международного права и стандартов прав человека. Они также отметили, что использование наемников может подорвать доверие к правительству и вмешаться в дела других стран.

Тем не менее некоторые люди считают, что использование частных военных компаний может быть эффективным способом защиты национальных интересов России. Они подчеркивают, что наемники работают на конкретную компанию и не на государство.

Независимо от точки зрения, необходимо обеспечить соблюдение международных норм и законов в использовании частных военных компаний. Также важно уважать права и достоинство всех людей, включая наемников и их семьи.

Напомним, в первой половине марта близкий союзник президента рф владимира путина Евгений Пригожин заявил, что после Бахмутской битвы группа "Вагнера" станет бескомпромиссной идеологической элитарной параллельной военной организацией. Он также сообщил, что группа приступит к новой волне вербовки после захвата Бахмута и переформируется в армию с идеологическим компонентом.

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