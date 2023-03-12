Пригожин розповів, як складеться доля групи Вагнера після Бахмутської битви

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин

Фінансист і близький союзник президента рф володимира путіна Євген Пригожин заявив, що після Бахмутської битви група Вагнера стане безкомпромісною ідеологічною елітарною паралельною військовою організацією. Він також повідомив, що група розпочне нову хвилю вербування після захоплення Бахмута та переформується в армію з ідеологічним компонентом.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Група Вагнера

Зараз група розширює рекрутингові центри по всій Росії, включаючи центри та програми, орієнтовані на молодь. Нещодавно було повідомлено, що група відкрила шість кадрових пунктів у школах та дитячо-юнацьких спортивних клубах в Алтайському, Забайкальському, Красноярському краях та Іркутській області, а також запросила співробітників на урок профорієнтації в одній зі шкіл Мурманської області.

Ймовірно, Пригожин намагається реструктурувати групу Вагнера на паралельну військову організацію жорсткої ідеологічної еліти, щоб зайняти особливу роль серед російських сил в Україні. У зв'язку з тим, що роль групи у забезпеченні тактичних успіхів зникає, вона шукає нові способи збереження своєї значущості.

Пригожин, відомий своїми зв'язками з президентом рф, мабуть, має доступом до ресурсів, необхідні реалізації своїх планів. Можливо, він намагається використати групу Вагнера у своїх інтересах і як засіб для просування своєї ідеології. Це може бути небезпечним не лише для України, а й для міжнародної безпеки загалом.

Нагадаємо, власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин погрожував кремлю катастрофою на всьому фронті, якщо "Вагнеру" не дадуть обіцяних боєприпасів. Він заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута.

Незадовго до цього у лютому Євген Пригожин образився на міноборони, що надає його найманцям лише 20% обіцяних боєприпасів. Це підтвердило, що незалежність Вагнера від офіційної армії є лише міф, створений самим Пригожиним.