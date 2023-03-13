Пригожин не поверне прихильність путіна через військові невдачі "вагнерівців" на фронті, — ISW

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин

Деякі кремлівські чиновники вважають, що повернення прихильності володимира путіна до Євгена Пригожина , як це було в період із травня по жовтень 2022 року, малоймовірне. Це пов'язано з тим, що путін все більше стискає своє найближче оточення і, швидше за все, не пропонуватиме тих же переваг, які були у Пригожина раніше, незалежно від серйозності російської політики чи військових невдач на фронтах.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Прихильність путіна до Пригожина

Водночас міністерство оборони рф, мабуть, як і раніше, користується прихильністю володимира путіна, попри військові невдачі під Вугледаром на початку лютого. Кремль також створює нові збройні формування при державних енергетичних компаніях, можливо, у спробі замінити компанію Вагнера, зберігаючи при цьому противагу російському Міноборони.

Падіння Пригожина, ймовірно, викликає занепокоєння в інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, і змусить їх стримати свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина. Нині путін, ймовірно, не визначився, чи помилувати Пригожина, і майбутнє компанії Вагнера, можливо, залежить від здатності Пригожина переконати кремль у своїй лояльності.

Нагадаємо, власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин погрожував кремлю катастрофою на всьому фронті, якщо "Вагнеру" не дадуть обіцяних боєприпасів. Він заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута.

Незадовго до цього у лютому Євген Пригожин образився на міноборони, що надає його найманцям лише 20% обіцяних боєприпасів. Це підтвердило, що незалежність Вагнера від офіційної армії є лише міф, створений самим Пригожіним.