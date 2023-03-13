Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пригожин не поверне прихильність путіна через військові невдачі "вагнерівців" на фронті, — ISW arrow

Пригожин не поверне прихильність путіна через військові невдачі "вагнерівців" на фронті, — ISW

13 березня 2023 07:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Деякі кремлівські чиновники вважають, що повернення прихильності володимира путіна до Євгена Пригожина , як це було в період із травня по жовтень 2022 року, малоймовірне. Це пов'язано з тим, що путін все більше стискає своє найближче оточення і, швидше за все, не пропонуватиме тих же переваг, які були у Пригожина раніше, незалежно від серйозності російської політики чи військових невдач на фронтах.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Читайте також:

Прихильність путіна до Пригожина

Водночас міністерство оборони рф, мабуть, як і раніше, користується прихильністю володимира путіна, попри військові невдачі під Вугледаром на початку лютого. Кремль також створює нові збройні формування при державних енергетичних компаніях, можливо, у спробі замінити компанію Вагнера, зберігаючи при цьому противагу російському Міноборони.

Падіння Пригожина, ймовірно, викликає занепокоєння в інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, і змусить їх стримати свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина. Нині путін, ймовірно, не визначився, чи помилувати  Пригожина, і майбутнє компанії Вагнера, можливо, залежить від здатності Пригожина переконати кремль у своїй лояльності.

Нагадаємо, власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин погрожував кремлю катастрофою на всьому фронті, якщо "Вагнеру" не дадуть обіцяних боєприпасів. Він заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута.

Незадовго до цього у лютому Євген Пригожин образився на міноборони, що надає його найманцям лише 20% обіцяних боєприпасів. Це підтвердило, що незалежність Вагнера від офіційної армії є лише міф, створений самим Пригожіним.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:02​​​​​​​За минулу добу росіяни понад 50 разів обстріляли Херсонську область, — голова ОВА Прокудін

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

07:55 На українців чекає ураганний вітер: прогноз погоди на сьогодні

07:45 ​​​​​​​КНДР уперше здійснила запуск крилатих ракет з підводного човна

07:45 Пенсіонерам підготували сюрприз під кінець року: хто і скільки отримає більше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:43 В уряді США розповіли, коли люди отримають доступ до своєї готівки в збанкрутілому SVB

07:35 У Генштаб розповіли про нові джерела рф для поповнення живої сили

07:32 Курс валют в Україні 13 березня: скільки коштують долар та євро

07:30 В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів

07:28 ​​​​​​​Генштаб розповів, як російські війська порушують міжнародне гуманітарне право

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

Новина з відео

07:15 Церемоніальну резиденцію Президента України показали на премії "Оскар-2023": відео

Новина з відео

23:54 Благодійний фонд Притули дарує російський БпЛА "Орлан" за донат: деталі

Новина з відео

22:19 Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти, — Зеленський

Новина з відео

21:01 Зеленський просвоїв Олександру Мацієвському звання "Героя України"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:55 Окупант скаржиться, що йому відмовляють у лікуванні і знову відправляють на фронт, — перехоплення

Новина з відео

15:39 Військове керівництво відреагувало на побиття строковика на Житомирщині

Новина з відео

14:53 Друга армія світу не справляється: на Луганщині війська рф змушені використовувати застарілу техніку

Новина з відео

13:42 В росії прорвало дамбу з рідкими відходами: село затопило екскрементами

Новина з відео

12:11 "Слава Україні": грузин Мераб Двалішвілі розгромив прихильника путіна Петра Яна на турнірі UFC

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Новина з фото

22:40Грузія: проросійська влада vs прозахідні громадяни

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Актуальне по темі

None 13 Березень 07:55

У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

None 13 Березень 07:53

На українців чекає ураганний вітер: прогноз погоди на сьогодні

None 13 Березень 07:48

​​​​​​​КНДР уперше здійснила запуск крилатих ракет з підводного човна

None 13 Березень 07:51

Пенсіонерам підготували сюрприз під кінець року: хто і скільки отримає більше

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB