Пригожин не вернет расположение путина из-за военных неудач "вагнеровцев" на фронте, — ISW

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин

Некоторые кремлевские чиновники считают, что возвращение благосклонности владимира путина к Евгению Пригожину, как это было в период с мая по октябрь 2022 года, маловероятно. Это связано с тем, что путин все больше сжимает свое ближайшее окружение и, скорее всего, не будет предлагать те же преимущества, которые были у Пригожина ранее, независимо от серьезности российской политики или военных неудач на фронтах.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Благосклонность путина к Пригожину

В то же время, министерство обороны рф, по-видимому, по-прежнему пользуется благосклонностью владимира путина, несмотря на военные неудачи под Угледаром в начале февраля. кремль также создает новые вооруженные формирования при государственных энергетических компаниях, возможно, в попытке заменить компанию Вагнера, сохраняя при этом противовес российскому Минобороны.

Падение Пригожина, вероятно, вызовет беспокойство у других кремлевских чиновников, таких как Кадыров, и заставит их умерить свои амбиции, чтобы избежать участи Пригожина. В настоящее время путин, вероятно, не определился, пощадит ли он Пригожина, и будущее компании Вагнера, возможно, зависит от способности Пригожина убедить кремль в своей лояльности.

Напомним, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил кремлю катастрофой на всем фронте, если "Вагнеру" не дадут обещанные боеприпасы. Он заявил, что его наемники могут отступить от Бахмута.

Незадолго до этого, в феврале Евгений Пригожин обиделся на минобороны, что предоставляет его наемникам лишь 20% обещанных боеприпасов. Это подтвердило, что независимость "Вагнера" от официальной армии есть лишь миф, созданный самим Пригожиным.