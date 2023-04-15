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Пригожин порадив Путіну оголосити про завершення війни

15 квітня 2023 00:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пригожин порадив Путіну оголосити про завершення війни
Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото. росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин запропонував російській владі оголосити закінчення військових дій в Україні та зосередитися на закріпленні окупованих територій.

Про це Пригожин написав у листі, який опублікувала його пресслужба.

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Що сказав Пригожин

Пригожин стверджує, що Росія вже досягла поставленої мети, знищивши значну частину активного чоловічого населення України та захопивши території. Він закликає Росію "намертво закріпитися" на захоплених територіях.

Однак Пригожин також висловлює побоювання, що національно-орієнтована держава України є проблемою для Росії.

Бойовик написав статтю, в якій обговорює важливість міста Бахмута та можливий контрнаступ українських сил. Він також висловлює суперечливі погляди на переговори з Україною, закликаючи до бою між Росією та Україною.

Пригожин також попереджає, що у разі успіху українських сил Росія може зіткнутися з занепадом, який призведе до глобальних змін у російському суспільстві. При цьому Пригожин вважає, що найкращим сценарієм для Росії буде настання українських сил, за якого переговори будуть неможливі.

Ці заяви Пригожина відображають побоювання щодо можливого закінчення військової кампанії в Україні та викликають хвилювання щодо майбутніх відносин між Росією та Україною.

Однак, такі заяви не можуть бути схвалені, оскільки війна може призвести до великих людських втрат та подальшої дестабілізації регіону. Натомість Росія та Україна мають шукати мирне вирішення конфлікту та працювати над зміцненням своїх відносин.

Нагадаємо, що раніше засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин закликав все російське суспільство до мобілізації. За його словами, люди готові зробити свій внесок у військові зусилля Москви в Україні.

 

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