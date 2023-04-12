Пригожин заявил, что нужно мобилизовать все российское общество

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: REUTERS/Юлия Морозова

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин призвал все российское общество к мобилизации. По его словам, люди готовы внести свой вклад в военные усилия Москвы в Украине.

Об этом Пригожин заявил в своем Telegram-канале, передает CNN.

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"Мобилизировать надо не только мобилизованных, уходящих на фронт, а мобилизовать надо все общество", — сказал Пригожин.

По его словам, нужно начинать с простых рабочих, которые действительно готовы к этому процессу.

"Когда мы ездим в регионы, наши вербовщики видят, что люди готовы к мобилизации и понимают, что идет война за само существование России", — добавил основатель ЧВК "Вагнер".

В отличие от Пригожина, российское правительство продолжает отрицать, что ведет войну в Украине, называя конфликт "специальной военной операцией".

Новый законопроект, предложенный Кремлем, который должен быть подписан президентом Владимиром Путиным, ужесточит правила для россиян, вовлеченных в войну, чтобы предотвратить их выезд из страны.

Пригожин подверг критике российских чиновников, сбежавших из страны вместе со своим богатством, и заявил, что вся "система" нуждается в коренной перестройке.

"Почему мы не хотим вычистить этот муравейник, который создавался годами и который за эти годы превратился из сообщества людей, готовых что-то развивать в этой стране, в сообщество людей, заинтересованных только в собственном благополучии? Система нуждается в глобальной санитарии и уменьшении количества участников этого бюрократического сообщества", — добавил Пригожин.

Напомним, одиозный российский бизнесмен Евгений Пригожин, вероятно, хочет зайти в политику через партию Сергея Миронова "Справедливая Россия — За правду". Это может обернуться проблемами для Кремля.

Также мы писали, что жители российских городов Краснодара, Тихорецкого и Геленджика сообщили о получении открыток от частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". В листовках содержится призыв вступать в ряды наемников.

Добавим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин похвастался количеством убитых наемников своей группировки. Он опубликовал обращение прямо с кладбища.