Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото. росСМИ

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предложил российским властям объявить окончание военных действий на Украине и сосредоточиться на закреплении оккупированных территорий.

Об этом Пригожин написал в письме, которое опубликовала его пресс-служба.

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Что сказал Пригожин

Пригожин утверждает, что Россия уже достигла поставленных целей, уничтожив значительную часть активного мужского населения Украины и захватив территории. Он призывает Россию "намертво закрепиться" на захваченных территориях.

Однако Пригожин также высказывает опасения, что национально-ориентированное государство Украина является проблемой для России.

Боевик написал статью, в которой обсуждает важность города Бахмута и возможное контрнаступление украинских сил. Он также выражает противоречивые взгляды на переговоры с Украиной, призывая к сражению между Россией и Украиной.

Пригожин также предупреждает, что в случае успеха украинских сил, Россия может столкнуться с упадком, который приведет к глобальным изменениям в российском обществе. При этом Пригожин считает, что лучшим сценарием для России будет наступление украинских сил, при котором переговоры будут невозможны.

Эти заявления Пригожина отражают опасения о возможном окончании военной кампании на Украине и вызывают волнение относительно будущих отношений между Россией и Украиной.

Однако, такие заявления не могут быть одобрены, так как война может привести к большим человеческим потерям и дальнейшей дестабилизации региона. Вместо этого, Россия и Украина должны искать мирное решение конфликта и работать над укреплением своих отношений.

Напомним, что ранее основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин призвал все российское общество к мобилизации. По его словам, люди готовы внести свой вклад в военные усилия Москвы в Украине.