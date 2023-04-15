Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Пригожин посоветовал Путину объявить о завершении войны arrow

Пригожин посоветовал Путину объявить о завершении войны

15 апреля 2023 00:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пригожин посоветовал Путину объявить о завершении войны
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото. росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин предложил российским властям объявить окончание военных действий на Украине и сосредоточиться на закреплении оккупированных территорий. 

Об этом Пригожин написал в письме, которое опубликовала его пресс-служба.

Читайте также:

Что сказал Пригожин

Пригожин утверждает, что Россия уже достигла поставленных целей, уничтожив значительную часть активного мужского населения Украины и захватив территории. Он призывает Россию "намертво закрепиться" на захваченных территориях.

Однако Пригожин также высказывает опасения, что национально-ориентированное государство Украина является проблемой для России. 

Боевик написал статью, в которой обсуждает важность города Бахмута и возможное контрнаступление украинских сил. Он также выражает противоречивые взгляды на переговоры с Украиной, призывая к сражению между Россией и Украиной.

Пригожин также предупреждает, что в случае успеха украинских сил, Россия может столкнуться с упадком, который приведет к глобальным изменениям в российском обществе. При этом Пригожин считает, что лучшим сценарием для России будет наступление украинских сил, при котором переговоры будут невозможны.

Эти заявления Пригожина отражают опасения о возможном окончании военной кампании на Украине и вызывают волнение относительно будущих отношений между Россией и Украиной. 

Однако, такие заявления не могут быть одобрены, так как война может привести к большим человеческим потерям и дальнейшей дестабилизации региона. Вместо этого, Россия и Украина должны искать мирное решение конфликта и работать над укреплением своих отношений.

Напомним, что ранее основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин призвал все российское общество к мобилизации. По его словам, люди готовы внести свой вклад в военные усилия Москвы в Украине.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB